Вакцинация от коронавируса в Украине с 24 февраля: кого ждет бесплатная прививка

Прививать украинцев от COVID-19 начнут вакциной AstraZeneca, которую привезли в Украину из Индии 23 февраля.
Кампания по вакцинации от COVID-19 в Украине начинается уже с 24 февраля. В первую очередь государство на бесплатной основе сделает прививку медицинским работникам, которые работают с коронавирусными больными. В конце месяца планируется проведение вакцинации военнослужащих. Прививать украинцев будут произведенной в Индии вакциной AstraZeneca, которую привезли в страну 23 февраля.
Кого ждет первоочередная вакцинация от COVID-19
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что в первую очередь вакцинация должна начаться с медицинских работников, которые работают с зараженными коронавирусной инфекцией пациентами.
"Любой медицинский работник сегодня герой и он может стать тем, кто получит первую прививку. И мы можем не делить и не определять, кто больше заслуживает, а кто меньше ", - заявлял замминистра здравоохранения.
Вакцинация 24 февраля – какие регионы получат препарат
Уже в среду, 24 февраля, партия произведенного в Индии препарата AstraZeneca (CoviShield) должна быть доставлена в следующие регионы:
- Киевская область
- Город Киев
- Черниговская область
- Черкасская область
- Житомирская область
- Винницкая область
Остальные области должны получить вакцину в течение суток.
Кого из медработников ждет вакцинация от COVID-19
Согласно календарному плану вакцинации от коронавируса в Украине, прививать будут в первую очередь тех медработников, риск заболевания коронавирусом которых считается критическим:
- Медицинский персонал COVID-стационаров
- Мобильные бригады по вакцинации
- Сотрудники лабораторий, работающие с исследованиями на COVID-19
- Персонал бригад экстренной медицинской помощи
Кого из военных ждет вакцинация от коронавируса
В Министерстве обороны утверждают, что вакцинировать в первую очередь будут военнослужащих Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии, пребывающих в зоне Операции объединенных сил. Прививки от коронавируса планируют делать в конце февраля следующим категориям военнослужащих:
- Военнослужащие, которые проходят службе в зоне российско-украинского конфликта в Донецкой и Луганской областях
- Военнослужащие, которые отправляются на ротацию
- Военные, принимающие участие в миротворческих миссиях
Кому еще будут делать прививки от коронавируса
В первую очередь вакцинировать от COVID-19 намерены и другие категории населения, у которых высокий риск заразиться вирусом:
- Социальные работники
- Персонал домов престарелых и пансионатов
- Лица, проживающие в домах престарелых и пансионатах
Согласно календарному плану вакцинации от коронавируса в Украине, бесплатные прививки будут делать всем лицам, работа которых, возраст или условия проживания сопровождаются риском заражения COVID-19. Минздрав подсчитал, что таким образом планируют привить около 21 млн украинцев.
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Вакцинация от COVID-19 в Украине
- Вакцину компании Astra Zeneca зарегистрировали в Украине 23 февраля. Первая партия, которая включает 500 доз препарата, прибыла в Борисполь в тот же день. Украина является единственным государством Европы, где до сих пор не начали делать прививки от коронавирусной инфекции.
- По информации источников СМИ в Минздраве, процедура вакцинации от коронавируса в Украине не будет публичной.