УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Вакцинация от коронавируса в Украине с 24 февраля: кого ждет бесплатная прививка

24 февраля 2021, 08:38
Прослушать новость
Остановить

Прививать украинцев от COVID-19 начнут вакциной AstraZeneca, которую привезли в Украину из Индии 23 февраля.

вакцинация
В Украине планируют вакцинировать 21 млн украинцев / Reuters

Кампания по вакцинации от COVID-19 в Украине начинается уже с 24 февраля. В первую очередь государство на бесплатной основе сделает прививку медицинским работникам, которые работают с коронавирусными больными. В конце месяца планируется проведение вакцинации военнослужащих. Прививать украинцев будут произведенной в Индии вакциной AstraZeneca, которую привезли в страну 23 февраля.

Кого ждет первоочередная вакцинация от COVID-19

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что в первую очередь вакцинация должна начаться с медицинских работников, которые работают с зараженными коронавирусной инфекцией пациентами.

"Любой медицинский работник сегодня герой и он может стать тем, кто получит первую прививку. И мы можем не делить и не определять, кто больше заслуживает, а кто меньше ", - заявлял замминистра здравоохранения.

Вакцинация 24 февраля – какие регионы получат препарат

Уже в среду, 24 февраля, партия произведенного в Индии препарата AstraZeneca (CoviShield) должна быть доставлена в следующие регионы:

  • Киевская область
  • Город Киев
  • Черниговская область
  • Черкасская область
  • Житомирская область
  • Винницкая область

Остальные области должны получить вакцину в течение суток.

Кого из медработников ждет вакцинация от COVID-19

Согласно календарному плану вакцинации от коронавируса в Украине, прививать будут в первую очередь тех медработников, риск заболевания коронавирусом которых считается критическим:

  • Медицинский персонал COVID-стационаров
  • Мобильные бригады по вакцинации
  • Сотрудники лабораторий, работающие с исследованиями на COVID-19
  • Персонал бригад экстренной медицинской помощи

Кого из военных ждет вакцинация от коронавируса

В Министерстве обороны утверждают, что вакцинировать в первую очередь будут военнослужащих Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии, пребывающих в зоне Операции объединенных сил. Прививки от коронавируса планируют делать в конце февраля следующим категориям военнослужащих:

  • Военнослужащие, которые проходят службе в зоне российско-украинского конфликта в Донецкой и Луганской областях
  • Военнослужащие, которые отправляются на ротацию
  • Военные, принимающие участие в миротворческих миссиях

Кому еще будут делать прививки от коронавируса

В первую очередь вакцинировать от COVID-19 намерены и другие категории населения, у которых высокий риск заразиться вирусом:

  • Социальные работники
  • Персонал домов престарелых и пансионатов
  • Лица, проживающие в домах престарелых и пансионатах

Согласно календарному плану вакцинации от коронавируса в Украине, бесплатные прививки будут делать всем лицам, работа которых, возраст или условия проживания сопровождаются риском заражения COVID-19. Минздрав подсчитал, что таким образом планируют привить около 21 млн украинцев.

Читайте такжеЦену засекретили, но колоть начинают: анонсирован старт COVID-вакцинации

Вакцинация от COVID-19 в Украине

  • Вакцину компании Astra Zeneca зарегистрировали в Украине 23 февраля. Первая партия, которая включает 500 доз препарата, прибыла в Борисполь в тот же день. Украина является единственным государством Европы, где до сих пор не начали делать прививки от коронавирусной инфекции.
  • По информации источников СМИ в Минздраве, процедура вакцинации от коронавируса в Украине не будет публичной.

новости Украины коронавирус в Украине вакцинация от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Вакцинация от коронавируса в Украине с 24 февраля: кого ждет бесплатная прививка». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В ФРГ объявили "бойкот" вакцине AstraZeneca, которую везут в УкраинуВ ФРГ объявили "бойкот" вакцине AstraZeneca, которую везут в Украину Вакцина для бедных: что известно о прививке CoviShield от COVID-19 для УкраиныВакцина для бедных: что известно о прививке CoviShield от COVID-19 для Украины Украина купила "мутную" индийскую вакцину, которую бедным странам просто дарятУкраина купила "мутную" индийскую вакцину, которую бедным странам просто дарят Коронавирус-мутант ударил по Прикарпатью, дети оказались в зоне рискаКоронавирус-мутант ударил по Прикарпатью, дети оказались в зоне риска Инфекционист объяснил, почему коронавирус «кошмарит» запад УкраиныИнфекционист объяснил, почему коронавирус "кошмарит" запад Украины
Следующий материал

Последние новости

08:38
Вакцинация от коронавируса в Украине с 24 февраля: кого ждет бесплатная прививка
08:38
Гороскоп на 24 февраля для всех: защита свыше, притяжение удачи и одиночество Видео
08:36
Коронавирус в Украине "проснулся": за сутки госпитализировали более 3 тысяч человек
08:35
Индийско-украинский вояж Степанова обернулся фарсом и провалом мнение
07:40
Украина перешла на адаптивный карантин Видео
Реклама
07:10
"Хороша!": Монеточка без трусиков показала откровенное фото
07:02
Протесты на Банковой за Стерненко: десятки задержанных и пострадавших Видео
06:51
Путин приступил к поглощению Беларуси мнение
06:29
Неотразимые юбки с запахом взволнуют всех в 2021 году Фото Видео
06:14
Календарь магнитных бурь на март 2021: дни, когда надо беречь голову Видео
06:00
Психолог раскрыла секрет правильной ссоры Видео
05:34
Когда полнолуние в феврале 2021, чего опасаться и чем заняться: прогнозы астрологов Видео
05:20
Эксперт предупредил, как Россия попытается "сбить" Зеленского Видео
04:50
Как избавить организм от желания съесть сладкое Видео
04:24
Маски для волос в домашних условиях для роста и восстановления Видео
04:22
Позитив признался, что оказался в смертельной опасности на съемках
03:44
Симптомы опухоли головного мозга: родителей детей предупреждают о пропущенных жизненно важных показателях
03:07
Появились подробности съемок сериала по игре Twisted Metal
02:32
"Знойная красотка": дочь Славы разделась на пошлом фото
02:05
Что за напитки нужно пить людям при угрозе диабета - совет медика Видео
Реклама
01:09
Журналист назвал время снятия санкций ЕС с Табачника и Арбузова Видео
00:38
На Буковине из-за коронавируса на две недели усилили карантин Видео
00:19
Когда будет Прощеное воскресенье в 2021 году и как правильно просить прощение Видео
00:16
Синоптики рассказали, чего ждать от погоды до конца февраля Видео
23 февраля, вторник
23:46
У Байдена сделали заявление о новых санкциях против России Видео
23:42
Бавария разгромила Лацио, а Челси одолел Атлетико - Лига Чемпионов Фото
23:03
Зеленский собрался вместе с военными вакцинироваться от коронавируса Видео
22:59
Ночь огня в Киеве: одновременно пылает два здания
22:23
На Банковой сторонники Стерненко устроили штурм, начались задержания Видео
22:20
В МОЗ назвали области, которые наиболее "потерпают" от COVID-19
22:05
Политолог рассказал, как санкции против Спортмастера повлияют на Украину Видео
22:03
Болит плечо: причины, симптомы и факторы риска Видео
21:49
Язва на языке: причины появления и болезни Видео
21:44
В Сети появились новые слухи о GTA 6, включая дату релизу Видео
21:40
"Запугивали и пытали": обнародованы подробности следствия по делу Стерненко Видео
21:22
Масленица 2021 – когда начнется и как ее праздновать по дням Видео
21:21
Полипы в кишечнике: виды и факторы риска Видео
21:14
Тимошенко явилась в Раду в новом образе и в массивных ботильонах
20:44
Вросшие волосы: что нужно знать Видео
20:41
Штрафы за батареи на балконах и магниты на счетчиках: в Украине создают новую "кормушку"
Реклама
20:40
Сногсшибательные джинсовые куртки ворвались в моду на весну-лето Фото
20:32
Известного французского актера обвинили в изнасиловании и домагательствах
20:26
Украина просит ЕС ввести новые санкции против России Видео
20:08
Выяснились подробности подготовки телефонной беседы Зеленского с Байденом Видео
20:02
Родственник Елизаветы II сел в тюрму за сексуальное насилие
19:36
В Украине стремительно ухудшается ситуация с COVID-19: в больницах скоро не хватит коек Видео
19:31
Украина в ООН назвала условие решения военного конфликта на Донбассе Видео
19:25
Жена Монатика похвалилась потрясающими ножками на пляжном фото
19:04
Одышка и головокружение: названы причины Видео
19:03
Опасный челлендж: в Донецкой области школьница наглоталась таблеток Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять