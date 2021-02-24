Вакцинация от коронавируса в Украине с 24 февраля: кого ждет бесплатная прививка

В Украине планируют вакцинировать 21 млн украинцев / Reuters

Кампания по вакцинации от COVID-19 в Украине начинается уже с 24 февраля. В первую очередь государство на бесплатной основе сделает прививку медицинским работникам, которые работают с коронавирусными больными. В конце месяца планируется проведение вакцинации военнослужащих. Прививать украинцев будут произведенной в Индии вакциной AstraZeneca, которую привезли в страну 23 февраля.

Кого ждет первоочередная вакцинация от COVID-19

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что в первую очередь вакцинация должна начаться с медицинских работников, которые работают с зараженными коронавирусной инфекцией пациентами.

"Любой медицинский работник сегодня герой и он может стать тем, кто получит первую прививку. И мы можем не делить и не определять, кто больше заслуживает, а кто меньше ", - заявлял замминистра здравоохранения.

Вакцинация 24 февраля – какие регионы получат препарат

Уже в среду, 24 февраля, партия произведенного в Индии препарата AstraZeneca (CoviShield) должна быть доставлена в следующие регионы:

Киевская область

Город Киев

Черниговская область

Черкасская область

Житомирская область

Винницкая область

Остальные области должны получить вакцину в течение суток.

Кого из медработников ждет вакцинация от COVID-19

Согласно календарному плану вакцинации от коронавируса в Украине, прививать будут в первую очередь тех медработников, риск заболевания коронавирусом которых считается критическим:

Медицинский персонал COVID-стационаров

Мобильные бригады по вакцинации

Сотрудники лабораторий, работающие с исследованиями на COVID-19

Персонал бригад экстренной медицинской помощи

Кого из военных ждет вакцинация от коронавируса

В Министерстве обороны утверждают, что вакцинировать в первую очередь будут военнослужащих Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии, пребывающих в зоне Операции объединенных сил. Прививки от коронавируса планируют делать в конце февраля следующим категориям военнослужащих:

Военнослужащие, которые проходят службе в зоне российско-украинского конфликта в Донецкой и Луганской областях

Военнослужащие, которые отправляются на ротацию

Военные, принимающие участие в миротворческих миссиях

Кому еще будут делать прививки от коронавируса

В первую очередь вакцинировать от COVID-19 намерены и другие категории населения, у которых высокий риск заразиться вирусом:

Социальные работники

Персонал домов престарелых и пансионатов

Лица, проживающие в домах престарелых и пансионатах

Согласно календарному плану вакцинации от коронавируса в Украине, бесплатные прививки будут делать всем лицам, работа которых, возраст или условия проживания сопровождаются риском заражения COVID-19. Минздрав подсчитал, что таким образом планируют привить около 21 млн украинцев.

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Вакцинация от COVID-19 в Украине