Вакцинация от коронавируса в Украине: в Минздраве сделали важное заявление

В Минздраве дали важный совет украинцам по вакцинации от коронавируса / Reuters

Министерство здравоохранения Украины заинтересовано в бесплатной вакцинации от коронавируса всех слоев населения, и украинцы не должны сами получать вакцину от COVID-19 в частных структурах.

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, правительство делает все возможное, чтобы вакцинировать население Украины от 18 лет бесплатно двумя дозами вакцины.

"Сегодня государство заинтересовано сделать прививку бесплатно для всех слоев населения. Поэтому на первых этапах не нужно рассматривать возможность прививки за собственные средства в частных структурах, поскольку мы заинтересованы и имеем ресурс выкупать всю вакцину, которая будет попадать или иметь возможность попасть на рынок Украины. Когда мы говорим о потенциальной возможности вакцинации за свои деньги, это мы говорим как минимум о втором полугодии 2021 года, но и то не факт", - отметил заместитель главы Минздрава, передает телеканал Украина 24.

Ляшко также сообщил, что всех привитых будут заносить в электронную систему здравоохранения.

Кроме того, когда на международном уровне введут обязательные паспорта вакцинации, украинские врачи смогут оперативно выдать справку о прививках.

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