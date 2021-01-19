Вакцинация от коронавируса в Украине: в Минздраве сделали важное заявление

В Минздраве дали важный совет украинцам по вакцинации от коронавируса.
Министерство здравоохранения Украины заинтересовано в бесплатной вакцинации от коронавируса всех слоев населения, и украинцы не должны сами получать вакцину от COVID-19 в частных структурах.
По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, правительство делает все возможное, чтобы вакцинировать население Украины от 18 лет бесплатно двумя дозами вакцины.
"Сегодня государство заинтересовано сделать прививку бесплатно для всех слоев населения. Поэтому на первых этапах не нужно рассматривать возможность прививки за собственные средства в частных структурах, поскольку мы заинтересованы и имеем ресурс выкупать всю вакцину, которая будет попадать или иметь возможность попасть на рынок Украины. Когда мы говорим о потенциальной возможности вакцинации за свои деньги, это мы говорим как минимум о втором полугодии 2021 года, но и то не факт", - отметил заместитель главы Минздрава, передает телеканал Украина 24.
Ляшко также сообщил, что всех привитых будут заносить в электронную систему здравоохранения.
Кроме того, когда на международном уровне введут обязательные паспорта вакцинации, украинские врачи смогут оперативно выдать справку о прививках.
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Вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
- Глава Минздрава Максим Степанов 29 декабря сделал заявление, согласно которому Украина намерена в феврале 2021 года получить около 150-200 тысяч доз вакцин от коронавируса. Государство обеспечить прививками категории граждан, которые относятся к группам риска.
- В Министерстве здравоохранения 30 декабря сообщили о подписании договора с китайской компанией Sinovac Biotech о поставках вакцины от коронавируса. Киев должен получить 1,9 млн доз препарата. Примечательно, что вакцина из КНР пока не прошла третий этап клинических исследований.