Вакцинация против COVID-19: в Pfizer рассказали, как получить максимальную защиту от болезни

В Pfizer заявили о необходимости третьей дозы вакцины / Reuters

Украина ожидает поставку вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech в рамках инициативы COVAX. Прививать ею будут людей с инвалидностью, тех, кто будет работать на ВНО-2021, полицейских, а также олимпийцейв и паралимпийцев.

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что для наиболее эффективной вакцинации от коронавируса, вероятно, необходимо будет получить три дозы препарата. Это следует сделать через 6-12 месяцев после последней инъекции. Об этом пишет CNN.

Бурла отметил, что вакцина Pfizer эффективная против "африканского" коронавируса. По его словам защита от COVID-19 уменьшается со временем, но через полгода она все еще чрезвычайно высока".

Читайте такжеЧем отличаются вакцины Pfizer и CoronaVac: врач объяснила разницу"Вероятный сценарий заключается в том, что будет потребность в третий дозе где-то от шести до 12 месяцев, а затем оттуда будет проводиться ежегодная повторная вакцинация. Но все это нужно подтвердить", - сказал Бурла.

Кроме того, он добавил, что "в условиях пандемии вы защищены, так же как и ваш сосед". Поэтому, по его словам, важно, чтобы все страны получали прививки для своих граждан.

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