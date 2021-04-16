Вакцинация против COVID-19: в Pfizer рассказали, как получить максимальную защиту от болезни

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла рассказал, сколько доз препарата нужно получить и необходимо ли повторять прививки ежегодно.
Украина ожидает поставку вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech в рамках инициативы COVAX. Прививать ею будут людей с инвалидностью, тех, кто будет работать на ВНО-2021, полицейских, а также олимпийцейв и паралимпийцев.
Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что для наиболее эффективной вакцинации от коронавируса, вероятно, необходимо будет получить три дозы препарата. Это следует сделать через 6-12 месяцев после последней инъекции. Об этом пишет CNN.
Бурла отметил, что вакцина Pfizer эффективная против "африканского" коронавируса. По его словам защита от COVID-19 уменьшается со временем, но через полгода она все еще чрезвычайно высока".
Читайте такжеЧем отличаются вакцины Pfizer и CoronaVac: врач объяснила разницу"Вероятный сценарий заключается в том, что будет потребность в третий дозе где-то от шести до 12 месяцев, а затем оттуда будет проводиться ежегодная повторная вакцинация. Но все это нужно подтвердить", - сказал Бурла.
Кроме того, он добавил, что "в условиях пандемии вы защищены, так же как и ваш сосед". Поэтому, по его словам, важно, чтобы все страны получали прививки для своих граждан.
Вакцина Pfizer – о чем ранее писал Главред:
- Вакцина от Pfizer/BioNTech - это мРНК-вакцина. Механизм действия этой вакцины заключается в том, что она после введения учит клетки человека вырабатывать белок, который запускает иммунную реакцию в случае заражения коронавирусом.
- 30 января главный санитарный врач заявил, что Украина получит вакцину Pfizer/BioNTech в рамках глобального механизма COVAX в феврале. Речь шла о 117 тысячах доз.
- 21 февраля стало известно, что вакцина, разработанная совместно немецкой компанией BioNTech и американской фирмой Pfizer, предотвращает передачу коронавируса на 95,8% после двух доз.
- 6 апреля Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины против COVID-19, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
- Как заявлял глава Минздрава Максим Степанов, вакцины Pfizer американо-немецкого производства прибудут в Украину 16 апреля.