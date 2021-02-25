Вакцинация в Киеве началась: стало известно, кто первым получил укол

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В Киеве в четверг, 25 февраля, началась вакцинация от коронавируса COVID-19.

Первую прививку получил заведующий отделением Александровской клинической больницы, в которой лечатся больные коронавирусом, Алексей Куценко, сообщил телеканал Киев.

Медик утверждает, что после укола у него не было никаких плохих ощущений.

"Передо мной вообще не стоял вопрос – вакцинироваться или не вакцинироваться? Просто мы занимаемся лечением ковидных больных… уже год и несколько дней… Мы каждый год видим человеческое горе… и поэтому выбора, вакцинироваться или не вакцинироваться, вообще нет", – сказал медик.