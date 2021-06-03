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Вакцинация в Киеве от коронавируса будет проходить по-другому: власти раскрыли нюансы

3 июня 2021, 11:47

В столице желающих вакцинироваться разделят на потоки.

вакцина вакцинация
/ Getty Images

Вакцинация от коронавируса COVID-19 в Киеве тех, кто записался на прививку через приложение Дія, пройдет иначе в субботу и воскресенье, 5-6 июня.

В процесс вакцинации внесли изменения, чтобы минимизировать очереди, говорится в Telegram-канале Киевской городской госадминистрации.

В ведомстве добавили, что на прошлых выходных, 29-30 мая, желающих привиться оказалось больше, чем тех, кто дал предварительное соглашение на укол во время приглашения.

В КГГА подчеркнули, что в связи с этим людей, которые захотят сделать прививку, разделят на несколько потоков.

На какие потоки разделят желающих сделать прививку от COVID-19 в Киеве:

  • В первом потоке будут находиться люди, которых пригласили на конкретное время. Для вакцинации нужно будет показать СМС-сообщение, в котором указаны дата, время вакцинации и номер бригады, которая будет ее проводить. Если человек пропустит назначенное время, то сможет получить прививку в порядке очереди;
  • Во втором потоке будут находиться люди, которые записались на вакцинацию через Дію, но не получили приглашение. Люди могут дождаться вызова или получить укол в порядке живой очереди.

На выходных людей будут прививать в Центре массовой вакцинации от коронавируса, который начал работать 29 мая на базе Международного выставочного центра (Броварской проспект, 15).

Власти отметили, что 5-6 июня Центр будет работать с 10:00 до 17:30. Вакцинация будет проходить в 4 корпусе, вход 4-А.

Напомним, в киевском Центре массовой вакцинации от COVID-19 в первые дни работы желающих прививали препаратом CoronaVac, созданным китайской компанией Sinovac Biotech. В Украине есть еще несколько вакцин от коронавируса. Все препараты необходимо колото два раза.

В Украине вакцинация началась 24 февраля. В стране сначала начали прививать медработников, военных и пожилых людей. Позже очередь дошла до некоторых спортсменов и работников сферы образования.

По состоянию на 2 июня в Украине вакцинировали 1 076 793 человека, при этом две дозы получили 138 090 человек, поделились в Минздраве.

В Государственной службе статистики сообщали, что население государства по состоянию на 1 января 2021 года составляет более 41 млн человек.

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