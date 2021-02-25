Вакцинация в Украине: где уже делают уколы, и как себя чувствуют первые привитые

Первые привитые от коронавируса медики хорошо себя чувствуют, поделился Виктор Ляшко / УНИАН

Вакцинация от коронавируса в Украине уже стартовала в ряде областей – в Винницкой, Киевской, Черкасской и Черниговской.

Трое медиков, которые первыми получили прививки от COVID-19, хорошо себя чувствуют, поделился главный санитарный врач и замглавы Минздрава Виктор Ляшко в Facebook.

Чиновник поговорил с привитыми медработниками по телефону и отметил, что после вакцинации они продолжили исполнять свои обязанности.

"Поинтересовался состоянием после прививки – все чувствуют себя хорошо и продолжают дальше выполнять свою работу. К миссии быть первыми отнеслись, как к своему профессиональному долгу…", – добавил замминистра.

Вакцинация от коронавируса – названы медики, получившие прививки первыми:

Реаниматолог из Черкасс Евгений Горенко;

Врач винницкой мобильной бригады Людмила Бойко;

Врач из Чернигова, который работает в отделении больницы, предназначенном для лечения больных коронавирусом Игорь Кузин.

Читайте такжеВыяснились подробности старта вакцинации от COVID-19 в КиевеНапомним, вакцинация в Украине от COVID-19 началась 24 февраля – на следующий день после того, как в страну доставили первую партию вакцины.

В нашу страну 23 февраля доставлена вакцина, разработанная Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca, которую сделали в Индии. Локальное (торговое) название препарата – Covishield.

В нашей стране запланировано пять этапов вакцинации. На первом этапе хотят вакцинировать медиков. Массовая вакцинация возможна в конце 2021-го – в начале 2022 года. Прививка препаратом, который купило государство, будет бесплатной.