Вакцинация в Украине от COVID-19: назван регион-лидер

В Украине больше всего людей вакцинировали от коронавируса в Черкасской области / Reuters

В Украине по состоянию на утро четверга, 25 февраля, первую прививку от коронавируса COVID-19 получили 159 человек.

Лидер по количеству сделанных прививок – Черкасская область, говорится в Telegram-канале Коронавірус_інфо.

По его данным, вакцинация от коронавируса на Черкасчине уже затронула 80 человек.

На втором месте по количеству вакцинированных расположилась Житомирская область – привиты 40 человек, а на третьем месте оказалась Киевская область – прививки получили 19 человек.

Вакцинация от коронавируса в Украине – сколько человек привиты в других областях:

Черниговская область – 10 человек;

Винницкая область – 10 человек.

/ Коронавірус_інфо