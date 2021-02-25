Вакцинация в Украине от COVID-19: назван регион-лидер

Вакцинация от коронавируса в нашей стране уже охватила более 150 человек.
В Украине по состоянию на утро четверга, 25 февраля, первую прививку от коронавируса COVID-19 получили 159 человек.
Лидер по количеству сделанных прививок – Черкасская область, говорится в Telegram-канале Коронавірус_інфо.
По его данным, вакцинация от коронавируса на Черкасчине уже затронула 80 человек.
На втором месте по количеству вакцинированных расположилась Житомирская область – привиты 40 человек, а на третьем месте оказалась Киевская область – прививки получили 19 человек.
Вакцинация от коронавируса в Украине – сколько человек привиты в других областях:
- Черниговская область – 10 человек;
- Винницкая область – 10 человек.
- Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине стартовала 24 февраля. Первыми от вируса привились три медика. В Минздраве сообщили, что медики, которые первыми были вакцинированы, хорошо себя чувствуют и не прекращали работать.
- В нашей стране людей начали вакцинировать после того, как была доставлена первая партия вакцины от COVID-19 – 23 февраля в аэропорт Борисполь приземлился самолет с препаратом, разработанным Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Вакцину сделали в Индии, она имеет локальное (торговое) название CoviShield.
- Всего в Украине планируют провести пять этапов вакцинации. На первом этапе запланирована вакцинация медработников.
- Массово украинцев могут начать вакцинировано в конце 2021-го – в начале 2022 года. Сделать прививку препаратом, который закуплен за деньги из бюджета, можно будет бесплатно.
Автор: Екатерина Присяжнюк