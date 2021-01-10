Вакцинация в Украине: в Минздраве раскрыли, скольким людям светят прививки за год

В нашей стране никого не будут заставлять прививаться от COVID-19, поделился Ляшко.
Заместитель министра здравоохранения Максима Степанова, главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что вакцинация в Украине от коронавируса COVID-19 начнется в феврале текущего года.
До марта 2022-го в нашей стране 23 млн граждан планируют сделать по две прививки от вируса, рассказал чиновник в эфире Еспресо.TV.
Замминистра подчеркнул, что вакцинация от коронавируса в Украине будет добровольной.
"Двадцать три миллиона украинцев по две прививки – это с февраля месяца 2021 года по 1 марта 2022 года мы обеспечим охватом прививки. В случае, если все стопроцентно придут прививаться…", – отметил чиновник.
Ляшко добавил, что на первом этапе вакцинации прививки планируют сделать медработникам, военнослужащим на Донбассе, сотрудникам социальных учреждений закрытого типа, а также людям, которые в них находятся.
Вакцинация в Украине – что нужно знать
- Максим Степанов говорил, что украинское государство может получить первые 150-200 тысяч доз вакцины от COVID-19 в феврале 2021 года, и тогда может быть дан старт вакцинации.
- По словам главы Минздрава, Киев рассчитывает получить с помощью глобальной инициативы COVAX не 8 млн доз вакцины от коронавируса, а 16 млн, идут переговоры.
- Также Минздрав подписал соглашение с китайской компании Sinovac Biotech о поставке 1 млн 913 доз препарата от COVID-19.
- В Украине запланировано пять этапов вакцинации. Массовая вакцинация всех граждан до 59 лет планируется на последнем этапе.