Вакцинированных от коронавируса препаратом Covishield индийцев не пускают в ЕС – СМИ

Украинцев также вакцинировали препаратом Covishield. Индийским вариант вакцины Astra Zeneca привезли в Украину в феврале в количестве 500 тысяч доз.
У индийцев, которые привились от коронавируса вакциной AstraZeneca, выпущенной Институтом сыворотки Индии, возникают проблемы с поездками в Евросоюз.
Как сообщил генеральный директор Института сыворотки Индии Адар Пунавалла, жители Индии не могут попасть в Евросоюз, потому что были вакцинированы Covishield. Пунавалла пытается решить эту проблему как с регулирующими органами, так и на дипломатическом уровне со странами, сообщает Reuters.
С 1 июля граждане, вакцинированные от коронавируса, смогут свободно перемещаться внутри Евросоюза. Они должны быть вакцинированы одной из четырех вакцин западного производства. Вакцина компании AstraZeneca признана в ЕС, но это не распространяется на индийскую версию Covishield, которую изготовили в Институте сыворотки Индии. Там признают вакцину AstraZeneca, известную как Vaxzevria. Кроме Vaxzevria безопасными в Европе считают вакцины Moderna, Pfizer от BioNTech и Johnson & Johnson.
Министерство иностранных дел Индии подняло вопрос о непризнании Covishield Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).
В EMA сообщили Reuters, что единственной вакциной от COVID-19 от AstraZeneca, в отношении которой была подана и оценена заявка на получение разрешения на продажу, которая привела к ее разрешению, была вакцина Vaxzevria. Препарат Covishield в настоящее время не имеет разрешения на продажу в ЕС, хотя может использовать производственную технологию, аналогичную Vaxzevria.
"Если мы получим заявку на получение разрешения на продажу Covishield или будут одобрены какие-либо изменения в утвержденных производственных площадках для Vaxzevria, мы сообщим об этом", - заявили в EMA.
На веб-сайте Европейской комиссии указано, что вакцины, получившие разрешение на продажу в масштабах ЕС, должны приниматься для получения сертификата, в то время как государства-члены могут также принимать вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения.
ВОЗ внесла Covishield и вакцины Sinopharm и Sinovac в список для использования в чрезвычайных ситуациях.
Вакцинация от COVID-19 в Украине
- Первая вакцина от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Из Индии привезли вакцину CoviShield, она считается индийским вариантом Astra Zeneca. Киев получил вакцину в количестве 500 тысяч доз.
- 24 февраля, в стране началась кампании по вакцинации. В первую очередь прививки стали делать медицинским работникам и бойцам ООС на Донбассе.
- В апреле Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca. Это произошло из-за сильной вспышки коронавируса в стране. Правительство Индии заявило, что не будет отправлять индийскую вакцину в другие страны, пока не вакцинируют все свое население.
- В марте компания AstraZeneca переименовала свою вакцину от коронавируса на Vaxzevria. В этот период несколько стран заявили о том, что вакцина вызывает тромбоз.
- 11 июня Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило о возникновении синдрома повышенной проницаемости стенки капилляров, как возможного побочного эффекта после вакцинации британским препаратом AstraZeneca.