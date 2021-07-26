"Вакцинируйтесь прямо сейчас": в ВОЗ назвали сроки вспышки штамма Дельта в Украине

ВОЗ о новой вспышке коронавируса в Украине / Reuters

В Минздраве не исключают сценарий новой вспышки коронавируса в Украине, согласно которому индийский штамм "Дельта", признанный одним из самых опасных из-за своих мутаций, может начать активно распространяться уже в конце августа – начале сентября.

Глава Бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихт рассказал, что по состоянию на 13 июля не менее 111 стран и территорий сообщили об обнаружении штамма "Дельта". Очевидно, что он продолжит распространяться, и в ближайшие месяцы будет доминировать в Европе и во всем мире, заявил он в интервью Униан.

"Дельта действительно быстро распространяется, заражая незащищенных и уязвимых людей. Но и против этого штамма вакцины остаются эффективным средством избежать тяжелого течения болезни и смерти, что очень хорошо. Поэтому главное – вводить две дозы вакцины, тем самым обеспечивая себе полную защиту", – добавил Хабихт.

Когда украинцам стоит ждать новой вспышки COVID-19

По словам Хабихта, страна может вернуться в "красную" карантинную зону в конце лета или начале осени. Увы, преодолеть вспышку "Дельты", которая, по всей видимости, станет доминирующей и в нашей стране, быстро не удастся. В ВОЗ полагают, что новая волна ковида в Украине продлится, как минимум, до зимы.в зависимости от действий правительства и расширения масштабов вакцинации.

Единственный способ, который позволит Украине преодолеть эту вспышку легче, – это вакцинация. А подходящее для нее время, продолжает Хабихт, – прямо сейчас, пока штамм "Дельта" еще не широко распространился в нашей стране.

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Ранее стало известно, что вслед за Киевом, индийский коронавирус Дельта добрался и до Львовской области. Состояние больных – с положительной динамикой.

Напомним, что дважды вакцинированы люди на 80% защищены от тяжелого течения COVID-19, вызванного штаммом "Дельта".