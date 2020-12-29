​Вакцину AstraZeneca не смогут одобрить в ЕС в ближайшее время: названа причина

Названа причина, почему вакцина AstraZeneca не получила одобрение в ЕС на данный момент.
Европейское управление по лекарственным средствам (EMA) не сможет в ближайшие недели одобрить использование вакцины против коронавируса, разработанную британско-шведским производителем AstraZeneca и Оксфордским университетом.
"Они еще даже не подали нам заявку", - заявил заместитель исполнительного директора регулятора Ноэль Ватион, пишет Reuters.
По его словам, европейские регуляторы имеют недостаточно информации о препарате.
"Недостаточно даже для того, чтобы гарантировать условную маркетинговую лицензию. Нам нужны дополнительные данные о качестве вакцины. И после этого компания должна официально подать заявку", - сказал Ватион.
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Он предположил, что вакцину могут одобрить для использования уже в январе 2021 года.
Вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
- Министр здравоохранения Максим Степанов 16 декабря заявил, что Украина планирует получить вакцину от COVID-19 в феврале следующего года. Киев на разных уровнях ведет переговорный процесс для ускорения процедуры получения препарата.
- Степанов уточнил, что под программу бесплатной вакцинации попадут около 21 миллиона украинцев. Среди них – медицинские работники, бойцы ООС, пожилые люди и другие категории лиц, которые причислены к группе риска.
- В то же время, по сообщению Bloomberg Украина, согласно подписанным контрактам, имеет возможность получить вакцин от коронавируса для иммунизации 2,1 млн человек, что составляет лишь 5% от всего населения. При этом, по данным The Economist, Украина входит в группу стран, которые получат вакцину последними – в промежутке с апреля 2022 года до конца 2023 года.