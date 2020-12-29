​Вакцину AstraZeneca не смогут одобрить в ЕС в ближайшее время: названа причина

У ЕС недостаточно информации о COVID-вакцине от AstraZeneca / Reuters

Европейское управление по лекарственным средствам (EMA) не сможет в ближайшие недели одобрить использование вакцины против коронавируса, разработанную британско-шведским производителем AstraZeneca и Оксфордским университетом.

"Они еще даже не подали нам заявку", - заявил заместитель исполнительного директора регулятора Ноэль Ватион, пишет Reuters.​

По его словам, европейские регуляторы имеют недостаточно информации о препарате.

"Недостаточно даже для того, чтобы гарантировать условную маркетинговую лицензию. Нам нужны дополнительные данные о качестве вакцины. И после этого компания должна официально подать заявку", - сказал Ватион.

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Он предположил, что вакцину могут одобрить для использования уже в январе 2021 года.

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