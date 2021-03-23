Вакцины для Украины: эксперт назвал отличия между CoviShield и CoronaVac

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С точки зрения как науки вакцина AstraZeneca идентична индийской вакцине CoviShield, которой начали процесс вакцинации от коронавируса в Украине, заявил академик НАН Сергей Комиссаренко.

"Могу сказать, что мы плохо относимся к Индии, непонятно, почему. В Индии биологическая наука высокого качества. Очень высокого качества фармацевтическая и биотехнологическая, в частности иммунобиотехнологическое промышленность", - подчеркнул он в комментарии Суспильному.

Эксперт отметил, что пренебрежительное отношение к вакцине из Индии является ошибочным.

"Потому что в Индии существует фармацевтическая иммунобиотехнологическое промышленность, а в Украине иммунобиотехнологическое промышленности не существует", - говорит академик НАН.

Оценивая вакцину CoronaVac китайской компанией Sinovac, он уточнил, что китайский препарат существенно отличается от вакцин Moderna, Рfizer и AstraZeneca.

"Эти вакцины сделаны по самым современным технологиям, которые используют только часть вируса", - добавил Комиссаренко.

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Вакцинация от коронавируса:

Президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса 2 марта в Северодонецке Луганской области вместе с военными в качестве главнокомандующего ВСУ. Ему укололи индийскую вакцину CoviShield.

В понедельник, 1 марта, глава Минздрава Украины Максим Степанов привился от коронавируса.

До того главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что рост количества новых инфицированных коронавирусом на Прикарпатье, Закарпатье и Буковине связан с наплывом туристов.