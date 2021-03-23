Въезд в Украину ужесточен из-за коронавируса

В нашу страну нельзя будет попасть без ПЦР-теста на коронавирус.
В понедельник, 22 марта, Кабмин во время внеочередного заседания решил ужесточить правила въезда на территорию Украины из-за коронавируса COVID-19.
Правительство сделало обязательным для въезда наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, рассказал глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга, который транслировался на странице ведомства в Facebook.
Член Кабмина добавил, что тест на коронавирус должен быть сделан не позднее чем за двое суток до пересечения границы.
Чиновник подчеркнул, что наличие отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 является обязательным для въезда во все страны Европы.
"Были внесены изменения, касающиеся пересечения границы. Нами вводится… несмотря на то, из какой страны прибывает гражданин, все должны будут предоставить справку о проведении тестирования методом ПЦР…", – сказал министр.
Степанов подчеркнул, что те, у кого нет теста, или люди, у которых он дал положительный результат, должны пройти самоизоляцию.
- Напомним, в марте 2020 года началась пандемия коронавируса. Из-за COVID-19 в ряде стран мира ввели карантин, было утруднено международное сообщение.
- Государства поделили на красную и зеленую зону. В красной зоне оказались страны, в которых негативная ситуация с распространением коронавируса.
- Если гражданин Украины возвращался из страны красной зоны, то должен был самоизолироваться на 14 дней (нужно использовать приложение Дій вдома).
- Самоизоляции можно было избежать – для этого на протяжении суток после возращения необходимо было сделать ПЦР-тест на COVID-19. Если он показывал негативный результат – самоизоляция не нужна.