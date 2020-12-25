"Входной билет" за 100 тысяч: нардеп рассказал о лечении украинцев в Феофании от COVID-19

Палата в Феофании / t.me/poliakovanton

Стоимость лечения в государственной больнице Феофания в Киеве, где лежал с коронавирусом президент Владимир Зеленский, обходится в десятки тысяч гривен.

При поступлении в клинику пацент должен оплатить "депозит" в размере 100 тысяч гривен за прием в стационар, рассказал в своем Telegram-канале народный депутат Антон Поляков.

Он подчеркнул, что условия в Феофании оставляют желать лучшего и напомнил, что в частной клинике Добробут "депозит" обойдется в 80 тысяч гривен, которые потратят на лечение.

"В Феофании это просто плата за прием в стационар или входной билет, даже если вы ложитесь всего на день", - написал он.

Народный избранник уточнил, что стоимость палаты в Феофании составляет 7,8 тысяч гривен в сутки.

"Из щелей советской оконной рамы дует ветер, но заботливый персонал приносит на ночь "электродуйчик", - отметил Поляков.

При этом он также опубликовал фото из палаты в Феофании.

По его словам, палаты "полулюкс" в Феофании обойдутся пациентам в 28 тысяч гривен. При этом условия в них будут получше.

В качестве примера нардеп сообщил, что один из пациентов в Феофании за четыре дня лечения был вынужден выложить более 160 тысяч гривен.

"В итоге за 4 дня "бесплатного" лечения в "Феофании" простому больному выдали два счета на общую сумму более 160 тысяч гривен. Да, 160 тысяч за 4 дня. Это "депозит" + проживание + лечение. И все платится на какой-то благотворительный счет. И врачи при этом работают как и в любой другой, обычной больнице - за копейки",- добавил Поляков.

Новость дополняется.