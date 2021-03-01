Винницкая область переводит все школы на дистанционное обучение

Ситуация с заболеваемостью COVID в регионе тяжелая, поэтому ученики 1-11 классов будут учиться дистанционно. Ограничения затронут и общественный транспорт.
Винницкая область со 2 марта переводит все школы на дистанционную форму обучения. Это касается всех классов от 1 до 11, заявил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов. По его словам, на сегодня ситуация с заболеваемостью COVID в регионе тяжелая.
"У нас были открыты школы и на прошлой неделе мы ввели дистанционное обучение для 5-11 классов. Но сегодня на комиссии ТЭБ и ЧС приняли решение, что дистанционное обучение будет для всех, включая 1-4 классы", - отметил Борзов в ходе брифинга, передает vinnitsa.info.
Кроме того, будут действовать некоторые ограничения на общественном транспорте.
В то же время мэр Винницы Сергей Моргунов отметил, что в городе разворачивают дополнительные койки для пациентов с COVID. Кроме того, сессия городского совета поддержала выделение более 8 млн гривен на выплату надбавок мобильным бригадам и покупку ИФА-анализатора и УЗИ-аппарата.
Отметим, за воскресенье, 28 февраля, в Винницкой области зафиксировано 598 новых случаев инфицирования коронавирусом, и это самый высокий суточный показатель в Украине, сообщили в Минздраве. За последние сутки в области от осложнений коронавируса умерло десять человек.
Карантин в Украине – о чем сообщалось ранее:
- Украина опять перешла на адаптивный карантин с разделением областей по уровню коронавирусной опасности. В зависимости от эпидемической ситуации на территории Украины в целом или на территории отдельных регионов будет устанавливаться "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.
- Кабинет министров согласовал с доработкой в однодневный срок дополнительные карантинные ограничения для регионов "красной" зоны относительно пассажирских перевозок. Новые правила вступят в силу 3 марта.
- В Киеве существует риск попадания столицы в "оранжевую" зону карантина. Однако, когда это произойдет, пока неизвестно, заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.