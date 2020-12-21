Вирус-мутант: медики раскрыли причины появления нового штамма COVID-19

Озвучені версии появления нового штамма коронавируса / pixabay.com

В Центре общественного здоровья Минздрава Украины проанализировали вероятные причины возникновения нового штамма SARS-CoV-2.

Об этом говорится в сообщении на сайте Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

"Новый вариант SARS-CoV-2 определяется множественными мутациями спайк-белков (белков-шипов) - в очень важной и неожиданной части вируса", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что необычно большое количество мутаций спайк-белков и другие геномные свойства нового варианта SARS-CoV-2 свидетельствуют о том, что этот вариант появился не из-за постепенного накопления мутаций в Великобритании.

Центр общественного здоровья МОЗ Украины убежден, что "программы вакцинации от COVID-19 вряд ли могли привести к появлению нового SARS-CoV-2, ведь наблюдаемое увеличение не совпадает по времени с началом вакцинации. Новый штамм SARS-CoV-2 появился до начала кампании по вакцинации в Великобритании в сентябре 2020 года, а затем циркулировал среди населения до середины ноября 2020 года".

Читайте также"Не ведитесь на разводку": эксперт поставил неожиданный "диагноз" новому штамму COVID-19В ЦОС отметили, что одним из возможных объяснений возникновения нового варианта SARS-CoV-2 является длительная инфекция у одного пациента с иммуносупрессией. Такая длительная инфекция может привести к накоплению мутаций с повышенной скоростью.

"Другим возможным объяснением могут быть процессы адаптации вируса, которые возникают у различных восприимчивых видов животных, а затем передаются людям от животных. Есть данные о сходстве шипового протеина со штаммом вируса, выявленным у норок из Дании", - добавили в ведомстве.

Новый штамм коронавируса: