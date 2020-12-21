Вирус-мутант: медики раскрыли причины появления нового штамма COVID-19

Новый вариант SARS-CoV-2 определяется множественными мутациями.
В Центре общественного здоровья Минздрава Украины проанализировали вероятные причины возникновения нового штамма SARS-CoV-2.
Об этом говорится в сообщении на сайте Центра общественного здоровья Минздрава Украины.
"Новый вариант SARS-CoV-2 определяется множественными мутациями спайк-белков (белков-шипов) - в очень важной и неожиданной части вируса", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что необычно большое количество мутаций спайк-белков и другие геномные свойства нового варианта SARS-CoV-2 свидетельствуют о том, что этот вариант появился не из-за постепенного накопления мутаций в Великобритании.
Центр общественного здоровья МОЗ Украины убежден, что "программы вакцинации от COVID-19 вряд ли могли привести к появлению нового SARS-CoV-2, ведь наблюдаемое увеличение не совпадает по времени с началом вакцинации. Новый штамм SARS-CoV-2 появился до начала кампании по вакцинации в Великобритании в сентябре 2020 года, а затем циркулировал среди населения до середины ноября 2020 года".
Читайте также"Не ведитесь на разводку": эксперт поставил неожиданный "диагноз" новому штамму COVID-19В ЦОС отметили, что одним из возможных объяснений возникновения нового варианта SARS-CoV-2 является длительная инфекция у одного пациента с иммуносупрессией. Такая длительная инфекция может привести к накоплению мутаций с повышенной скоростью.
"Другим возможным объяснением могут быть процессы адаптации вируса, которые возникают у различных восприимчивых видов животных, а затем передаются людям от животных. Есть данные о сходстве шипового протеина со штаммом вируса, выявленным у норок из Дании", - добавили в ведомстве.
Новый штамм коронавируса:
- 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с воскресенья вводится новый, четвертый уровень ограничений в связи с появлением более быстро распространяющегося штамма коронавируса.
- Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Бориса Джонсона, он может быть намного опаснее известного ученым варианта.
- 14 декабря британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. По их данным, предварительный анализ показал, что этот вариант распространяется быстрее, чем известные до сих пор штаммы. Ученые утверждают, что новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен, но пока они не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей смертности.
- Согласно последним данным британского правительства, за последнюю неделю количество выявляемых в стране случаев заражения выросло на 41% по сравнению с предыдущей неделей.
- Накануне общее число умерших после заражения коронавирусом в Великобритании превысило 67 тыс., что является вторым крупнейшим показателем в Европе после Италии.