Вирус-мутант начал шествие по миру: названы страны, в которых обнаружен новый штамм COVID-19

14 декабря британские ученые выявили новый вариант коронавируса / УНИАН

Мутацию коронавируса, ранее зафиксированную в Великобритании, обнаружили в Ирландии, Малайзии и Сингапуре.

В частности, в Ирландии в последнее время возросло число зараженных коронавирусом – это связывают именно с появлением нового штамма. Об этом заявил директор Ирландской вирусной лаборатории Киллиан де Гаскун, сообщает телеканал Sky News.

"Предварительная информация позволяет предположить, что новый вариант (коронавируса, — ред.) из Великобритании уже циркулирует в Ирландии... Однако, учитывая график анализа образцов, кажется, что новый вариант не является единственной причиной недавнего увеличения количества случаев заболевания в Ирландии", — сказал он.

23 декабря Министерство здравоохранения Сингапура также сообщило о первом случае заболевания обнаруженным в Великобритании новым штаммом COVID-19, передает Channel NewsAsia.

Известно, что заболела 17-летняя девушка, которая находилась на учебе в Великобритании с августа этого года. Она вернулась домой 6 декабря, а уже на следующий день пожаловалась на лихорадку. 8 декабря у студентки подтвердили наличие коронавируса

Сообщается, что поскольку девушку изолировали сразу после ее приезда в страну, дальнейшей передачи инфекции не было. Пока нет доказательств того, что новый штамм коронавируса циркулирует среди населения Сингапура.

Новый штамм коронавируса обнаружили и в Малайзии. Местные специалисты уже изучают его влияние на организм человека и его агрессивность.

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