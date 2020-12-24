Вирус-мутант начал шествие по миру: названы страны, в которых обнаружен новый штамм COVID-19

Специалисты уже изучают влияние нового штамма коронавируса на организм человека и его агрессивность.
Мутацию коронавируса, ранее зафиксированную в Великобритании, обнаружили в Ирландии, Малайзии и Сингапуре.
В частности, в Ирландии в последнее время возросло число зараженных коронавирусом – это связывают именно с появлением нового штамма. Об этом заявил директор Ирландской вирусной лаборатории Киллиан де Гаскун, сообщает телеканал Sky News.
"Предварительная информация позволяет предположить, что новый вариант (коронавируса, — ред.) из Великобритании уже циркулирует в Ирландии... Однако, учитывая график анализа образцов, кажется, что новый вариант не является единственной причиной недавнего увеличения количества случаев заболевания в Ирландии", — сказал он.
23 декабря Министерство здравоохранения Сингапура также сообщило о первом случае заболевания обнаруженным в Великобритании новым штаммом COVID-19, передает Channel NewsAsia.
Известно, что заболела 17-летняя девушка, которая находилась на учебе в Великобритании с августа этого года. Она вернулась домой 6 декабря, а уже на следующий день пожаловалась на лихорадку. 8 декабря у студентки подтвердили наличие коронавируса
Сообщается, что поскольку девушку изолировали сразу после ее приезда в страну, дальнейшей передачи инфекции не было. Пока нет доказательств того, что новый штамм коронавируса циркулирует среди населения Сингапура.
Новый штамм коронавируса обнаружили и в Малайзии. Местные специалисты уже изучают его влияние на организм человека и его агрессивность.
Читайте такжеПочему мутирует коронавирус: биолог сделала неожиданное заявление
Новый штамм коронавируса - что известно:
- 14 декабря британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. Предварительный анализ показал, что этот вариант распространяется быстрее, чем известные до сих пор штаммы.
- Ученые утверждают, что новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен, но пока они не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей смертности.
- Издание The Sun сообщило, что британский вирус-"мутант" орудовал в Бразилии еще 8 месяцев назад.
- Во Всемирной организации здравоохранения назвали причину появления более опасной мутации коронавируса из Великобритании. В организации призвали не паниковать.
- Ученые из правительственной консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам (NERVTAG) считают, что британский вирус-мутант более склонен к заражению детей.