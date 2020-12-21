Вирус-мутант нашли в Украине, врач назвал регион

В Украине обнаружили новый штамм коронавируса / Reuters

Врач-инфекционист Виктор Петров заявил о том, что в Украине уже зафиксированы случаи заражения новым штаммом коронавируса.

Как подчеркнул он в комментарии Украина 24, в граничащих с европейскими странами регионах уже наблюдается изменение клинической картины коронавирусной инфекции.

Медик говорит, что случаи инфицирования новым штаммом мутировавшего коронавируса зафиксированы на Закарпатье.

"Один из таких примеров – мой пациент Николай. Он заробитчанин, ездит из Украины в Чехию и обратно. И он уже переболел новым штаммом, о котором заявила Великобритания", - рассказал инфекционист.

В то же время он обратил внимание на то, что Украина не имеет возможности идентифицировать этот вирус в массовом тестировании.

"Но люди, у которых есть страховка в странах ЕС, могут определить уже мутировавший вирус. И таким образом мне удалось подтвердить, что на Закарпатье уже есть случаи инфицирования новым штаммом вируса", – пояснил врач.

Он отметил, что коронавирус продолжит активно мутировать и этот процесс является естественным.

"Почему? Потому что он содержит только одну РНК, это один носитель генетического материала", - добавил Петров.

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Новый штамм коронавируса: