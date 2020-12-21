Вирус-мутант нашли в Украине, врач назвал регион

В Украине наблюдается изменение клинической картины коронавирусной инфекции. говорит инфекционист Виктор Петров.
Врач-инфекционист Виктор Петров заявил о том, что в Украине уже зафиксированы случаи заражения новым штаммом коронавируса.
Как подчеркнул он в комментарии Украина 24, в граничащих с европейскими странами регионах уже наблюдается изменение клинической картины коронавирусной инфекции.
Медик говорит, что случаи инфицирования новым штаммом мутировавшего коронавируса зафиксированы на Закарпатье.
"Один из таких примеров – мой пациент Николай. Он заробитчанин, ездит из Украины в Чехию и обратно. И он уже переболел новым штаммом, о котором заявила Великобритания", - рассказал инфекционист.
В то же время он обратил внимание на то, что Украина не имеет возможности идентифицировать этот вирус в массовом тестировании.
"Но люди, у которых есть страховка в странах ЕС, могут определить уже мутировавший вирус. И таким образом мне удалось подтвердить, что на Закарпатье уже есть случаи инфицирования новым штаммом вируса", – пояснил врач.
Он отметил, что коронавирус продолжит активно мутировать и этот процесс является естественным.
"Почему? Потому что он содержит только одну РНК, это один носитель генетического материала", - добавил Петров.
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Новый штамм коронавируса:
- 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с воскресенья вводится новый, четвертый уровень ограничений в связи с появлением более быстро распространяющегося штамма коронавируса.
- Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Бориса Джонсона, он может быть намного опаснее известного ученым варианта.
- 14 декабря британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. По их данным, предварительный анализ показал, что этот вариант распространяется быстрее, чем известные до сих пор штаммы. Ученые утверждают, что новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен, но пока они не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей смертности.
- Согласно последним данным британского правительства, за последнюю неделю количество выявляемых в стране случаев заражения выросло на 41% по сравнению с предыдущей неделей.
- Накануне общее число умерших после заражения коронавирусом в Великобритании превысило 67 тыс., что является вторым крупнейшим показателем в Европе после Италии.