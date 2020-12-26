Вирус-мутант штурмует Европу: ученые предупредили о росте смертности

Во Франции и Испании выявили первые случаи заражения разновидностью COVID-19.
В Европе продолжает распространяться новый штамм коронавируса, который пришел из Великобритании.
Новый штамм коронавируса заражает Европу
Во Франции выявили первые случаи заражения разновидностью COVID-19, распространившейся в Великобритании, сообщает BBC.
Вирус выявили у мужчины, который приехал из Лондона. Симптомов коронавируса у него нет, он находится дома на самоизоляции.
В свою очередь в Испании также выявили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса, впервые обнаруженного в Британии.
Четыре подтвержденных случая заражения британским вариантом Covid-19 были обнаружены в Мадриде, передает Le Figaro.
Все случаи заболевания касаются людей, которые недавно прибыли из Британии.
Вирус-мутант грозит ростом смертности
Отметим, что по прогнозу ученых из Великобритании, новый штамм коронавируса, названный VOC 202012/0, на 56% более заразен, чем известный ранее, что может вызвать увеличение смертности.
Об этом идет речь в исследовании Центра математического моделирования инфекционных заболеваний (CMMID) в Лондоне, передает Deutsche Welle.
Читайте такжеКоронавирус-мутант: экс-министр предупредила об опасностиКак подсчитали британские ученые, повышенная трансмиссивность нового варианта SARS-CoV-2 может привести к значительному росту заболеваемости, в связи с чем в 2021 году количество госпитализаций и смертей от COVID-19 будет выше, чем в 2020.
Вместе с тем в исследовании CMMID оговаривается, что ученые "не смогли найти четких доказательств того, что VOC 202012/01 приводит к большей или меньшей степени тяжести заболевания, чем ранее существовавшие варианты".
Атака нового штамма COVID-19: ученые дали мрачный прогноз
По мнению ученых, остановить распространение нового варианта коронавируса не смогут те ограничительные меры, что введены сейчас, "если только не будут закрыты начальные школы, средние школы и университеты". Ослабление мер контроля может вызвать крупные повторные вспышки заражений. Для того, чтобы взять под контроль ситуацию, возможно, "потребуется значительно ускорить внедрение вакцины".
В свою очередь глава немецкой компании BioNTech и главный разработчик соответствующей вакцины Угур Шахин рассказал в интервью DW, что созданный препарат с высокой вероятностью будет эффективен и против нового штамма. В случае необходимости произвести новую вакцину можно примерно за шесть недель.
Читайте такжеНовый штамм COVID-19 в Украине: врач раскрыл подробности
Новый штамм коронавируса:
- 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с воскресенья вводится новый, четвертый уровень ограничений в связи с появлением более быстро распространяющегося штамма коронавируса.
- Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Бориса Джонсона, он может быть намного опаснее известного ученым варианта.
- 14 декабря британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. По их данным, предварительный анализ показал, что этот вариант распространяется быстрее, чем известные до сих пор штаммы. Ученые утверждают, что новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен, но пока они не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей смертности.