Вирус-мутант штурмует Европу: ученые предупредили о росте смертности

Новій штамм коронавируса пришел из Великобритании / Фото Reuters

В Европе продолжает распространяться новый штамм коронавируса, который пришел из Великобритании.

Новый штамм коронавируса заражает Европу

Во Франции выявили первые случаи заражения разновидностью COVID-19, распространившейся в Великобритании, сообщает BBC.

Вирус выявили у мужчины, который приехал из Лондона. Симптомов коронавируса у него нет, он находится дома на самоизоляции.

В свою очередь в Испании также выявили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса, впервые обнаруженного в Британии.

Четыре подтвержденных случая заражения британским вариантом Covid-19 были обнаружены в Мадриде, передает Le Figaro.

Все случаи заболевания касаются людей, которые недавно прибыли из Британии.

Вирус-мутант грозит ростом смертности

Отметим, что по прогнозу ученых из Великобритании, новый штамм коронавируса, названный VOC 202012/0, на 56% более заразен, чем известный ранее, что может вызвать увеличение смертности.

Об этом идет речь в исследовании Центра математического моделирования инфекционных заболеваний (CMMID) в Лондоне, передает Deutsche Welle.

Читайте такжеКоронавирус-мутант: экс-министр предупредила об опасностиКак подсчитали британские ученые, повышенная трансмиссивность нового варианта SARS-CoV-2 может привести к значительному росту заболеваемости, в связи с чем в 2021 году количество госпитализаций и смертей от COVID-19 будет выше, чем в 2020.

Вместе с тем в исследовании CMMID оговаривается, что ученые "не смогли найти четких доказательств того, что VOC 202012/01 приводит к большей или меньшей степени тяжести заболевания, чем ранее существовавшие варианты".

Атака нового штамма COVID-19: ученые дали мрачный прогноз

По мнению ученых, остановить распространение нового варианта коронавируса не смогут те ограничительные меры, что введены сейчас, "если только не будут закрыты начальные школы, средние школы и университеты". Ослабление мер контроля может вызвать крупные повторные вспышки заражений. Для того, чтобы взять под контроль ситуацию, возможно, "потребуется значительно ускорить внедрение вакцины".

В свою очередь глава немецкой компании BioNTech и главный разработчик соответствующей вакцины Угур Шахин рассказал в интервью DW, что созданный препарат с высокой вероятностью будет эффективен и против нового штамма. В случае необходимости произвести новую вакцину можно примерно за шесть недель.

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Новый штамм коронавируса: