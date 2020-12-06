Вирусолог из Уханя испугала новыми видами коронавируса

Вирусолог из Уханя предупредила о распространении новых видов коронавируса / Фото Reuters

В Китае в Уханьском институте вирусологии высказали гипотезу что летучие мыши в Китае могут быть носителями не тольбко Covid-19, но и других типов коронавируса, способных передаваться человеку.

Как информирует The Guardian, специалист учреждения Ши Чжэнли утверждает, что существуют вирусы, которые, вероятно, распространены в природе за пределами Китая.

Вирусолог также отметила, что SARS-CoV-2 от летучей мыши передался сперва промежуточному животному, а затем человеку. Ученые пока не выяснили, на протяжении какого времени вирус циркулировал среди животных или людей, пока не был обнаружен в конце прошлого года.

По словам исследователя, промежуточным звеном в передаче вируса мог быть панголин, которого заразила летучая мышь. Она не сомневается, что первоначальный источник распространения нужно искать вне Китая, поскольку панголин доставляют в страну контрабандой из других азиатских регионов, включая Индию.

Ши Чжэнли вместе с коллегами пришла к выводу, что в Китае есть "горячие точки", особенно на юге и юго-западе, где подобные SARS-CoV-2 коронавирусы демонстрируют высокое генетическое разнообразие и, следовательно, высокую способность к мутациям.

Исследование китайских вирусологов показало, что некоторые из новых видов коронавирусов уже способны проникать в человеческие клетки.