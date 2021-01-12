Вирусолог объяснил, как связана импотенция и перенесенный COVID-19

Импотенция / Inosmi

Коронавирус COVID-19 может привести к импотенции. По той простой причине, что инфекция поражает практически все органы и ткани организма. Об этом в комментарии порталу Невские новости заявил российский вирусолог и заведующий лабораторией геномной инженерии Павел Волочков.

"Коронавирус более органотропный. Он поражает практически все органы и ткани, где ангиотензин — конвертирующий фермент. Это экспрессируется и на семенниках, поэтому с большой вероятностью, вирус будет поражать и половые органы", ‒ сказал медик.

По словам Волочкова, степень поражения зависит от того, насколько эффективно работает иммунная система организма. Однако, уничтожая вирусы, она в большинстве случаев поражает и ткани разных желез, которые участвуют в выработке половых гормонов.

"У кого-то это может вызвать серьезную дисфункцию, спровоцировать последствия эндокринной системы, которая регулирует либидо и половые процессы", ‒ подытожил Волочков.

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