Вирусолог объяснила, что важно делать при COVID-19

При коронавирусе нужно разжижать кровь, чтобы кислород лучше поступал к тканям, поделилась Алла Мироненко / УНИАН

Вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. Громашевского Алла Мироненко сообщила, что в случае необходимости при коронавирусе COVID-19 под контролем врача стоит принимать препарат, который разжижает кровь.

При заболевании кровь важно разжижать, чтобы усилить доступ кислорода к тканям, приводит сведения медика Факты.

Эксперт отметила, что из-за нехватки кислорода особенно страдают печень и сердце.

"…Проблемы у больного возникают, в основном, из-за того, что тромбируются мелкие сосуды (появляются тромбы – Ред.), и недостаточно крови проходит через легочную ткань. Возникает кислородная недостаточность, а значит, все обменные процессы в организме, требующие кислорода, протекают неполноценно…", – добавила Мироненко.