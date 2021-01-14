Вирусолог объяснила, что важно делать при COVID-19

В некоторых случаях при коронавирусе особенно страдают два органа, предупредила врач.
Вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. Громашевского Алла Мироненко сообщила, что в случае необходимости при коронавирусе COVID-19 под контролем врача стоит принимать препарат, который разжижает кровь.
При заболевании кровь важно разжижать, чтобы усилить доступ кислорода к тканям, приводит сведения медика Факты.
Эксперт отметила, что из-за нехватки кислорода особенно страдают печень и сердце.
"…Проблемы у больного возникают, в основном, из-за того, что тромбируются мелкие сосуды (появляются тромбы – Ред.), и недостаточно крови проходит через легочную ткань. Возникает кислородная недостаточность, а значит, все обменные процессы в организме, требующие кислорода, протекают неполноценно…", – добавила Мироненко.
- Ранее инфекционист мелитопольского коронавирусного госпиталя Владимир Талерчик сообщил, что людям, у которых диагностирован COVID-19, необходим пульсоксиметр – прибор, который измеряет насыщенность крови кислородом (сатурация).
- Медик отметил, что за уровнем сатурации необходимо следить – если показатель менее 90, то нужно ехать в больницу.