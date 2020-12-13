Вирусолог пояснил, почему России рано хвастаться своей вакциной

Вакцина от коронавируса: России рано хвастается - вирусолог / Reuters

Утверждать, что российская вакцина от коронавируса Спутник V гарантирует защиту на два года – еще преждевременно.

"Период наблюдения COVID-19, когда мы можем оценивать гуморальный поствакцинальный иммунитет — он меньше года. Поэтому говорить о том, что до двух лет возможна защита — это прогноз, моделирование ситуации. Время и соответствующие исследования покажут", – пояснил в комментарии radiokp.ru глава Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Эксперт подчеркнул, что на данный момент все подобные заявления – "это просто слова". А в медицине и в научных исследованиях есть правило: не принимать ничего на веру без доказательств.

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