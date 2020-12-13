Вирусолог пояснил, почему России рано хвастаться своей вакциной

Вакцина от коронавируса в России еще не прошла испытание временем, отметил эксперт.
Утверждать, что российская вакцина от коронавируса Спутник V гарантирует защиту на два года – еще преждевременно.
"Период наблюдения COVID-19, когда мы можем оценивать гуморальный поствакцинальный иммунитет — он меньше года. Поэтому говорить о том, что до двух лет возможна защита — это прогноз, моделирование ситуации. Время и соответствующие исследования покажут", – пояснил в комментарии radiokp.ru глава Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
Эксперт подчеркнул, что на данный момент все подобные заявления – "это просто слова". А в медицине и в научных исследованиях есть правило: не принимать ничего на веру без доказательств.
Российская вакцина от коронавируса: новости
- В России 11 августа зарегистрировали вакцину от COVID-19. Российский препарат стал первым зарегистрированным в мире.
- Российская вакцина не прошла третью стадию испытаний, поэтому ее не одобрили во Всемирной организации здравоохранения.
- В то же время в AstraZeneca объявили об испытании своей вакцины совместно с российской Спутник V. В компании AstraZeneca считают, что комбинированное использование вакцин против COVID-19 может стать важным шагов в борьбе с вирусом.
- Шмыгаль "поставил крест" на вакцине РФ от COVID-19 и назвал причину. Вакцина РФ от не прошла все необходимые клинические испытания, подчеркнул премьер-министр.
Автор: Диана Беловодская