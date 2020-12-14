Вирусолог рассказал, помогает ли зубная паста при лечении COVID-19

Cпециалист по вирусологии детально прокомментировал новое сообщение американских ученых.
Профессор вирусологии Александр Чепурнов из Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (РФ), прокомментировал недавнее сообщение американских ученых по поводу того, что зубная паста способна убивать молекулы COVID-19 на 99,9%.
Об этом сообщает портал РБК. Чепурнов утверждает, что вышеуказанный показатель достаточно внушительный, но больного COVID-19 человека никак не поможет вылечить.
По словам ученого, в случае уничтожения 99,9% молекул COVID-19 миллионы частиц коронавируса все равно останутся неповрежденными ‒ и такого количества достаточно для того, чтобы заразить множество людей.
Однако медик подтвердил, что использование зубной пасты поможет при профилактике коронавируса. В частности, меньшее количество инфекции в носоглотке человека, который уже заражен, способно уменьшить его опасность для окружающих.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- Медик Тарас Жиравецкий утверждал, что повторный COVID-19 грозит людям, которые страдают иммунодефицитом. Врач особо отметил, что во второй раз коронавирус могут подхватить люди, которые проходят химиотерапию.
- Китайские ученые заявляли ‒ употребление человеком антибиотиков во время лечения от китайского коронавируса COVID-19 способно ухудшить состояние больного и привести к серьезным осложнениям для тела.