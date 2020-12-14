Вирусолог рассказал, помогает ли зубная паста при лечении COVID-19 / derstandard.at

Профессор вирусологии Александр Чепурнов из Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (РФ), прокомментировал недавнее сообщение американских ученых по поводу того, что зубная паста способна убивать молекулы COVID-19 на 99,9%.

Об этом сообщает портал РБК. Чепурнов утверждает, что вышеуказанный показатель достаточно внушительный, но больного COVID-19 человека никак не поможет вылечить.

По словам ученого, в случае уничтожения 99,9% молекул COVID-19 миллионы частиц коронавируса все равно останутся неповрежденными ‒ и такого количества достаточно для того, чтобы заразить множество людей.

Однако медик подтвердил, что использование зубной пасты поможет при профилактике коронавируса. В частности, меньшее количество инфекции в носоглотке человека, который уже заражен, способно уменьшить его опасность для окружающих.

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