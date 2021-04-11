Власти Харькова экстренно обратились к гражданам из-за угрозы колласа

Терехов обратился к пассажирам льготных категорий и попросил по возможности не пользоваться транспортом в утренние и вечерние часы пик.
С воскресенья, 11 апреля, Харьков попал в красную зону карантина - из-за этого с самого утра сотрудники полиции составили десятки протоколов на частных перевозчиков за нарушение правил перевозки пассажиров во время локдауна, заявил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов в Facebook.
"Харьковчане, обращаюсь к вам! Сегодня в наших с вами силах не допустить транспортный коллапс в городе. Убедительно прошу вас: соблюдайте карантинные ограничения, будьте терпимее друг к другу, к водителям, ко всем, кто помогает организовать работу общественного транспорта. От этого сейчас многое зависит", - написал он.
Терехов также обратился к пассажирам льготных категорий и попросил по возможности не пользоваться транспортом в утренние и вечерние часы пик.
"Это даст нам возможность разгрузить транспорт в условиях карантина", - заявил он.
При этом секретарь горсовета отметил, что перевозчики не будут уменьшать количество транспорта или отменять маршруты.
"Полиция продолжит следить за соблюдением карантинных норм на многолюдных транспортных терминалах, откуда харьковчане едут к станциям метро. Пассажиры без масок в метрополитен допускаться не будут. Без исключений", - подчеркнул он.
Карантин в Украине – о чем ранее сообщал Главред:
- Глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условие, из-за которого по всей стране может быть введен жесткий карантин. По его словам, условием является 50-70% регионов, которые максимально ужесточили ограничения.
- 20 марта в Киеве начался усиленный карантин, который продлится три недели. До 9 апреля в столице запрещается проведение массовых мероприятий, работа учреждений культуры, торгово-развлекательных центров и заведений сферы общественного питания. Определенные ограничения действуют и в работе общественного транспорта.
- Максим Степанов заявил о том, что Украина вошла в третью волну пандемии коронавируса и отметил, что одной из причин ухудшения ситуации в стране является британский штамм.