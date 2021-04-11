Власти Харькова экстренно обратились к гражданам из-за угрозы колласа

Власти Харькова обратились ко льготникам / УНИАН

С воскресенья, 11 апреля, Харьков попал в красную зону карантина - из-за этого с самого утра сотрудники полиции составили десятки протоколов на частных перевозчиков за нарушение правил перевозки пассажиров во время локдауна, заявил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов в Facebook.

"Харьковчане, обращаюсь к вам! Сегодня в наших с вами силах не допустить транспортный коллапс в городе. Убедительно прошу вас: соблюдайте карантинные ограничения, будьте терпимее друг к другу, к водителям, ко всем, кто помогает организовать работу общественного транспорта. От этого сейчас многое зависит", - написал он.

Терехов также обратился к пассажирам льготных категорий и попросил по возможности не пользоваться транспортом в утренние и вечерние часы пик.

"Это даст нам возможность разгрузить транспорт в условиях карантина", - заявил он.

При этом секретарь горсовета отметил, что перевозчики не будут уменьшать количество транспорта или отменять маршруты.

"Полиция продолжит следить за соблюдением карантинных норм на многолюдных транспортных терминалах, откуда харьковчане едут к станциям метро. Пассажиры без масок в метрополитен допускаться не будут. Без исключений", - подчеркнул он.

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