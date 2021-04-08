Власти Киева бьют тревогу из-за коронавируса и просят о помощи Кабмин

Больницы в Киеве переполнены пациентами с COVID-19 / Reuters

Власти Киева просят центральные органы власти разрешить размещать больных коронавирусом в ведомственных больницах, так как муниципальные больницы все забиты.

"Противотуберкулезные больницы задействованы, как и инфекционные отделения. Если в роддомах у нас есть свободные места, то в этом направлении будет соответствующее распоряжение, рассматриваем для того, чтобы размещать больных. Если таких мест не будет, будем искать. В ведомственных больницах, которые у нас стоят полупустые в Киеве, есть 11 тыс. коек. Они понемногу нам дают места, но еще большое количество мест в запасе есть. В этом направлении мы надеемся на помощь центральной власти", - сказал мэр Киева Виталий Кличко.

Как отмечает Кличко, в городских больницах пациенты лежат в коридорах.

"Ситуация изменилась, но, к сожалению, не в лучшую сторону. У нас около 2 тыс. новых случаев заболевания, 48 человек умерли, и мы видим, что каждый день умирает от 40 до 50 человек. Переполненность - я позавчера проверял 3-ю больницу, на 320 мест там 370 человек, она переполнена, люди лежат в коридорах. Такая же ситуация и в других больницах, а ведомственные стоят пустые", - сказал Кличко, передает Украина 24.

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Отметим, по состоянию на четверг, 8 апреля, за последние 24 часа в Киеве выявлено 1 886 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Погибли 48 человек. Выздоровели 717 людей. С начала эпидемии COVID-19 в столице установлено 172 403 прецедента заболевания коронавирусом.

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