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Власти объяснили, продлят ли локдаун в Киеве после 16 апреля и будет ли комендантский час

5 апреля 2021, 10:18
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В Киевской госадминистрации будут следить за динамикой заражения COVID-19 и уровнем госпитализаций.

Локдаун
Локдаун в Киеве будет длиться с 5 до 16 апреля / УНИАН

Столичная власть наблюдает за динамикой заболевания коронавирусом в городе, а решение о продлении ужесточенного локдауна в Киеве будет приниматься на следующей неделе.

Об этом заявил заместитель главы Киевской городской госадминистрации (КГГА) Николай Поворозник, передает Украина 24.

"В понедельник (12 апреля, - ред.) будем видеть динамику по COVID. В первую очередь нас интересует уровень госпитализации, уровень занятых коек с кислородом. По результатам недели будем принимать решение, что нам делать дальше: продлевать или останавливать это 16-го апреля", - сообщил он.

Также он рассказал, что киевская власть не обсуждала возможность введения в столице комендантского часа. В Киевской городской государственной администрации считают, что это не в их компетенции.

"В Киеве точно мы даже и не говорили о введении комендантского часа. Это не наша компетенция. Для меня вообще странно слышать, откуда берутся такие слухи", - заявил Поворозник.

Как вводится комендантский час

Согласно статье 18 закона Украины О правовом режиме чрезвычайного положения, в случае введения чрезвычайного положения, дополнительно могут приниматься такие меры, как введение комендантского часа.

Чрезвычайное положение - это правовой режим, который может временно вводиться при террористических актах, массовых беспорядках, попытках захвата власти или при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера.

Принять решение о введение ЧП может как президент, так и депутаты. Чрезвычайное положение на всей территории Украины может быть введено не более чем на 30 дней, в отдельных ее местностях - не более чем на 60 дней. В случае необходимости его могут продлить, но не более чем на 30 дней.

В Украине на время действия режима ЧП введут следующие ограничения:

  • закрываются все рынки, торговые и развлекательные центры;
  • закрываются театры, кино и музеи;
  • запрещены массовые мероприятия;
  • может быть остановлена работа общественного транспорта или запрещено пользоваться отдельными его видами;
  • учебные заведения и детские сады уходят на карантин;
  • медицинские учреждения переходят на работу в режиме повышенной готовности;
  • запрет на въезд людям из стран-эпицентров распространения COVID-19.

Локдаун в Киеве – последние новости

  • С 5 и по 16 апреля в Киевев ввели строгий карантин.
  • Весь общественный транспорт - наземный и метро - будет работать по специальным пропускам пассажиров.
  • Заполненность транспортных средств не должна составлять более 50% от количества сидячих мест. Такое же правило работает и для пассажирских перевозок в пригороды Киева и междугородних рейсов внутри области.
  • В столице с понедельника закроют к посещению школы (в том числе для младших классов) и детские сады.
  • Смягчение ограничений возможно раньше установленного срока, но только если Киев выйдет из "красной" зоны.
  • В понедельник на входах в метро образовались очереди - копы проверяют спецпропуска. Тех у кого их нет, заворачивают с рекомендацией ехать на работу на такси.
  • Тем временем киевские таксисты не упустили возможность заработать на киевлянах, которые не могут доехать на работу. К примеру, за поездку в Борисполь с правого берега столицы, в зависимости от класса автомобиля, предлагают заплатить от 830 до 1430 гривен. Доехать в центр со спального района 5 апреля можно в среднем за 300-500 гривен.

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