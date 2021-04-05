Власти объяснили, продлят ли локдаун в Киеве после 16 апреля и будет ли комендантский час

Локдаун в Киеве будет длиться с 5 до 16 апреля / УНИАН

Столичная власть наблюдает за динамикой заболевания коронавирусом в городе, а решение о продлении ужесточенного локдауна в Киеве будет приниматься на следующей неделе.

Об этом заявил заместитель главы Киевской городской госадминистрации (КГГА) Николай Поворозник, передает Украина 24.

"В понедельник (12 апреля, - ред.) будем видеть динамику по COVID. В первую очередь нас интересует уровень госпитализации, уровень занятых коек с кислородом. По результатам недели будем принимать решение, что нам делать дальше: продлевать или останавливать это 16-го апреля", - сообщил он.

Также он рассказал, что киевская власть не обсуждала возможность введения в столице комендантского часа. В Киевской городской государственной администрации считают, что это не в их компетенции.

"В Киеве точно мы даже и не говорили о введении комендантского часа. Это не наша компетенция. Для меня вообще странно слышать, откуда берутся такие слухи", - заявил Поворозник.

Как вводится комендантский час

Согласно статье 18 закона Украины О правовом режиме чрезвычайного положения, в случае введения чрезвычайного положения, дополнительно могут приниматься такие меры, как введение комендантского часа.

Чрезвычайное положение - это правовой режим, который может временно вводиться при террористических актах, массовых беспорядках, попытках захвата власти или при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера.

Принять решение о введение ЧП может как президент, так и депутаты. Чрезвычайное положение на всей территории Украины может быть введено не более чем на 30 дней, в отдельных ее местностях - не более чем на 60 дней. В случае необходимости его могут продлить, но не более чем на 30 дней.

В Украине на время действия режима ЧП введут следующие ограничения:

закрываются все рынки, торговые и развлекательные центры;

закрываются театры, кино и музеи;

запрещены массовые мероприятия;

может быть остановлена работа общественного транспорта или запрещено пользоваться отдельными его видами;

учебные заведения и детские сады уходят на карантин;

медицинские учреждения переходят на работу в режиме повышенной готовности;

запрет на въезд людям из стран-эпицентров распространения COVID-19.

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