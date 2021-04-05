Власти объяснили, продлят ли локдаун в Киеве после 16 апреля и будет ли комендантский час

В Киевской госадминистрации будут следить за динамикой заражения COVID-19 и уровнем госпитализаций.
Столичная власть наблюдает за динамикой заболевания коронавирусом в городе, а решение о продлении ужесточенного локдауна в Киеве будет приниматься на следующей неделе.
Об этом заявил заместитель главы Киевской городской госадминистрации (КГГА) Николай Поворозник, передает Украина 24.
"В понедельник (12 апреля, - ред.) будем видеть динамику по COVID. В первую очередь нас интересует уровень госпитализации, уровень занятых коек с кислородом. По результатам недели будем принимать решение, что нам делать дальше: продлевать или останавливать это 16-го апреля", - сообщил он.
Также он рассказал, что киевская власть не обсуждала возможность введения в столице комендантского часа. В Киевской городской государственной администрации считают, что это не в их компетенции.
"В Киеве точно мы даже и не говорили о введении комендантского часа. Это не наша компетенция. Для меня вообще странно слышать, откуда берутся такие слухи", - заявил Поворозник.
Как вводится комендантский час
Согласно статье 18 закона Украины О правовом режиме чрезвычайного положения, в случае введения чрезвычайного положения, дополнительно могут приниматься такие меры, как введение комендантского часа.
Чрезвычайное положение - это правовой режим, который может временно вводиться при террористических актах, массовых беспорядках, попытках захвата власти или при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера.
Принять решение о введение ЧП может как президент, так и депутаты. Чрезвычайное положение на всей территории Украины может быть введено не более чем на 30 дней, в отдельных ее местностях - не более чем на 60 дней. В случае необходимости его могут продлить, но не более чем на 30 дней.
В Украине на время действия режима ЧП введут следующие ограничения:
- закрываются все рынки, торговые и развлекательные центры;
- закрываются театры, кино и музеи;
- запрещены массовые мероприятия;
- может быть остановлена работа общественного транспорта или запрещено пользоваться отдельными его видами;
- учебные заведения и детские сады уходят на карантин;
- медицинские учреждения переходят на работу в режиме повышенной готовности;
- запрет на въезд людям из стран-эпицентров распространения COVID-19.
Локдаун в Киеве – последние новости
- С 5 и по 16 апреля в Киевев ввели строгий карантин.
- Весь общественный транспорт - наземный и метро - будет работать по специальным пропускам пассажиров.
- Заполненность транспортных средств не должна составлять более 50% от количества сидячих мест. Такое же правило работает и для пассажирских перевозок в пригороды Киева и междугородних рейсов внутри области.
- В столице с понедельника закроют к посещению школы (в том числе для младших классов) и детские сады.
- Смягчение ограничений возможно раньше установленного срока, но только если Киев выйдет из "красной" зоны.
- В понедельник на входах в метро образовались очереди - копы проверяют спецпропуска. Тех у кого их нет, заворачивают с рекомендацией ехать на работу на такси.
- Тем временем киевские таксисты не упустили возможность заработать на киевлянах, которые не могут доехать на работу. К примеру, за поездку в Борисполь с правого берега столицы, в зависимости от класса автомобиля, предлагают заплатить от 830 до 1430 гривен. Доехать в центр со спального района 5 апреля можно в среднем за 300-500 гривен.