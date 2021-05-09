Во Львове разрабатывают уникальную вакцину от коронавируса

Львовские ученые разрабатывают вакцину от коронавируса / Reuters

Львовские ученые разрабатывают украинскую версию вакцины от коронавируса - для создания белкового препарата используют дрожжи, рассказал изданию Суспільне директор Института биологии клетки НАН Украины академик Андрей Сибирный.

По похожему принципу, по словам ученого, разрабатываются и заграничные вакцины.

"Такие вакцины, от Новавакс (Novavax), она тоже белковая вакцина. Это так же белок коронавируса, но синтезируется он не в дрожжах, а в клетках насекомых", — отметил Сибирный.

Ученые решили работать с дрожжами из-за того, что уже имеют положительный опыт работы с ними, производя с ними витамины и антибиотики.

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"Я имею опыт положительной работы создание вакцины от гепатита В на дрожжах. Это была работа по заказу Национальной академии медицинских наук около 10 лет назад от одной американской фирмы. И мы имеем один из лучших продуцентов той вакцины среди всех известных продуцентов на дрожжах", — поведал Сибирный.

По словам академика, на сегодняшний день они уже якобы прошли начальные этапы в создании вакцины и до конца года планируют закончить разработку. Впрочем, позже ее еще необходимо будет протестировать. Белки вируса планируют тестировать на животных.

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"Вот этот последний этап работы наверняка придется делать с нашими коллегами в Польше. Так мы предварительно договорились. Я бы хотел, чтобы это была полностью украинская вакцина, но судя по всему, это будет международное сотрудничество" — сказал Сибирный.

Отмечается, что во время разработки у ученых появилась идея разработать еще одну вакцину от COVID-19, на этот раз — в форме таблеток.

"Идея такова, что белок будет на поверхности дрожжей. Дрожжи сами не будут иммуногенные, белок будет вызывать иммунную реакцию и можно будет создать таблетку, которая бы содержала эти дрожжи", — рассказала Марта Семкив, научный сотрудник отдела молекулярной генетики и биотехнологий.

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