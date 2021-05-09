УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Во Львове разрабатывают уникальную вакцину от коронавируса

9 мая 2021, 19:01
Прослушать новость
Остановить

Ученые решили работать с дрожжами из-за того, что уже имеют положительный опыт работы с ними, производя с ними витамины и антибиотики.

Вакцина CoronaVac
Львовские ученые разрабатывают вакцину от коронавируса / Reuters

Львовские ученые разрабатывают украинскую версию вакцины от коронавируса - для создания белкового препарата используют дрожжи, рассказал изданию Суспільне директор Института биологии клетки НАН Украины академик Андрей Сибирный.

По похожему принципу, по словам ученого, разрабатываются и заграничные вакцины.

"Такие вакцины, от Новавакс (Novavax), она тоже белковая вакцина. Это так же белок коронавируса, но синтезируется он не в дрожжах, а в клетках насекомых", — отметил Сибирный.

Ученые решили работать с дрожжами из-за того, что уже имеют положительный опыт работы с ними, производя с ними витамины и антибиотики.

Читайте такжеУченые раскрыли планы о появлении в Украине своей вакцины от COVID-19

"Я имею опыт положительной работы создание вакцины от гепатита В на дрожжах. Это была работа по заказу Национальной академии медицинских наук около 10 лет назад от одной американской фирмы. И мы имеем один из лучших продуцентов той вакцины среди всех известных продуцентов на дрожжах", — поведал Сибирный.

По словам академика, на сегодняшний день они уже якобы прошли начальные этапы в создании вакцины и до конца года планируют закончить разработку. Впрочем, позже ее еще необходимо будет протестировать. Белки вируса планируют тестировать на животных.

Читайте такжеСтепанов объяснил, когда в Украину привезут новую вакцину NovaVax

"Вот этот последний этап работы наверняка придется делать с нашими коллегами в Польше. Так мы предварительно договорились. Я бы хотел, чтобы это была полностью украинская вакцина, но судя по всему, это будет международное сотрудничество" — сказал Сибирный.

Отмечается, что во время разработки у ученых появилась идея разработать еще одну вакцину от COVID-19, на этот раз — в форме таблеток.

"Идея такова, что белок будет на поверхности дрожжей. Дрожжи сами не будут иммуногенные, белок будет вызывать иммунную реакцию и можно будет создать таблетку, которая бы содержала эти дрожжи", — рассказала Марта Семкив, научный сотрудник отдела молекулярной генетики и биотехнологий.

Вакцинация от коронавируса в Украине – о чем ранее сообщалось:

  • Киев получил первую партию препарата компании Sinovac Biotech в размере 215 тысяч доз в конце марта.
  • До этого украинцам кололи вакцину индийского производства Covishield, произведенную по лицензии AstraZeneca.
  • Национальное агентство по надзору за здоровьем в Бразилии (именно его специалисты проверяли препарат на эффективность) установило, что CoronaVac демонстрирует показатели эффективности ниже 60%, хотя и выше 50%.
  • До этого сообщалось, что вакцина CoronaVac показала 78% эффективности против COVID-19 на третьей фазе клинических исследований.

новости Львова вакцинация вакцины коронавирус новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Во Львове разрабатывают уникальную вакцину от коронавируса». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Какая связь между группами крови и болезнями - ответ ученыхКакая связь между группами крови и болезнями - ответ ученых Высокое давление: врачи назвали необычный признак гепертонического кризаВысокое давление: врачи назвали необычный признак гепертонического криза Радоница в 2021 году: какого числа и что делатьРадоница в 2021 году: какого числа и что делать Зачем Блинкен приезжал в Украину: четыре главных выводаЗачем Блинкен приезжал в Украину: четыре главных вывода В Украине кардинально поменяется погода 9 маяВ Украине кардинально поменяется погода 9 мая

Последние новости

02:16
Эксперт раскрыл сценарий нового военного нападения России на Украину
01:36
Гороскоп на 9-10 мая 2021 года всех знаков Зодиака: кому грозит подлая ловушка Видео
00:55
Скандал в РФ: подругу Путина обвинили в грязной подставе Видео
00:19
Медик рассказал, какие витамины могут помочь в профилактике COVID-19 Видео
09 мая, воскресенье
23:55
Врач рассказал, какие продукты опасны на пикнике Видео
Реклама
23:06
В РФ нашли и снова потеряли бывшего главврача больницы, где лежал Навальный Видео
22:58
Названы продукты, которые помогают избавиться от бессонницы Видео
22:38
Путин неожиданно обсудил с Лукашенко стремление Украины в НАТО Видео
22:21
Самые плохие бьюти-советы, которым нельзя верить Видео
22:10
Синоптики предупредили об опасной погоде в Украине Видео
22:07
На Львовщине придумали, как решить проблему рухнувшего моста
21:33
Илон Маск признался, что страдает опасным заболеванием Видео
21:21
"До свидания": донецкий Шахтер остался без тренера Видео
21:13
Украинская спортсменка Белодед взбудоражила откровенными фото Фото
21:02
Очередная партия COVID-вакцины прибыла в Украину Видео
20:54
Вышел новый геймплейный отрывок мясного экшена Shadow Warrior 3 Видео
20:46
В Евросоюзе отказываются от вакцины AstraZeneca Видео
20:26
Новый график выхода Android 11 для смартфонов Nokia: кто и когда обновится
20:10
В кровавом ДТП с участием микроавтобуса погиб ребенок Видео
19:48
Иммунолог назвал сроки, когда коронавирус атакует Украину с новой силой Видео
Реклама
19:38
Эксперт рассказал о водном коллапсе в Крыму и дал мрачный прогноз Видео
19:37
Американцы накинулись на Китай из-за падения ракеты Видео
19:34
Bethesda ищет сотрудников для работы над неанонсированной игрой Видео
19:16
"Ожидал захолустье": Макаревич признался, что его поразило на Западной Украине
19:05
В Украине под угрозой урожай фруктов и ягод: какими будут цены Видео
19:01
Во Львове разрабатывают уникальную вакцину от коронавируса Видео
18:43
Конец карантина: что будет с "красной" зоной в Украине Видео
18:35
Греция открывается для туристов: когда и куда буду пускать
18:30
Фанаты были услышаны: Samsung выпустила в Украине удешевлённый Galaxy S20 FE
18:03
В Краматорске на аттракционе люди получили страшные травмы Видео
17:59
СМИ узнали, почему регистрация Спутник V в ЕС на грани провала Видео
17:58
У Кравчука сделали важное заявление по обмену пленными с ОРДЛО Видео
17:33
Парад 9 мая с огоньком: в РФ военное авто вспыхнуло посреди улицы Видео
17:22
Epic Games выкупает у Sony эксклюзивы – утечки из суда с Apple
17:20
Чехия потребует миллионной компенсации от России за взрывы на складах Видео
17:06
В России исчез бывший главврач больницы, где лежал Навальный – СМИ Видео
16:51
Что приготовить из одуванчиков: самые полезные рецепты варенья, вина и чая Видео
16:38
Брат Елизаветы II влип в скандал с торговлей связями с Путиным - The Times Видео
16:25
iPhone XR после обновления стал быстрее iPhone 11 и 12 Видео
16:03
В Сети отреагировали на резонансное видео Ломаченко ко Дню победы Видео
Реклама
15:54
Похищение скандального судьи-беглеца Чауса: в СБУ сделали громкое заявление Видео
15:37
На Закарпатье схватили агентов РФ, которые грозились травить венгров Видео
15:17
"Зима" накануне лета: украинцев предупредили о новом ударе холода Видео
14:55
У популярного симулятора Frostpunk появится отдельная мобильная версия Видео
14:52
Умерла звезда культового сериала Санта-Барбара Видео
14:47
В Москве опозорились с заглохшей БМП во время парада 9 мая Видео
14:37
США заблокировали встречу Зеленского и Путина – дипломат Видео
14:07
Авторы Days Gone ответили на важные вопросы перед выходом игры на ПК Видео
14:00
В моду из 70-х вернулись фантастические платья, вязанные крючком Фото Видео
13:56
В День Победы США поставили РФ жесткий ультиматум из-за Крыма Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять