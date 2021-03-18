Во Львовской области объявили локдаун с 19 марта и назвали запреты

Усиление карантина неотвратимо, заявили во Львовской ОГА.
Во Львовской области из-за высоких показателей заболеваний COVID-19 решением областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям рекомендует органам местного самоуправления с 19 до 29 марта ввести в области ряд ограничительных мероприятий.
Вводимые ограничения и запреты могут быть продлены в зависимости от эпидемиологической ситуации, сообщает пресс-служба областной государственной администрации.
"Усиление карантина неотвратимо… эпидситуация сегодня близка к критическому уровню, поэтому рекомендуем принять решение, что дополнительно к карантинным ограничениям…рекомендовать руководителям органов местного самоуправления установить на административных территориях дополнительные ограничения ", - подчеркнул первый заместитель председателя Львовской ОГА Андрей Годык.
Главные ограничительные меры:
- прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.), кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос и заведений общественного питания в аэропортах;
- прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;
- прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;
- прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения.
- прием посетителей учреждений культуры и проведение всех массовых мероприятий (кроме официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины);
- прием в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах, посетителей, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий;
- работа предприятий общественного питания и мест для питания в отелях с 11 часов до 6 часов следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов;
- деятельность непродовольственных рынков.
Что разрешено во время локдауна во Львовской йобласти:
- прием посетителей субъектами хозяйствования, которые торгуют товарами на торговых площадях, не менее 60% которых предназначено для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи, печатными средствами массовой информации , ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, без ограничения доступа посетителей к другим товарам, представленных в ассортименте указанных субъектов хозяйствования;
- торговая деятельность с осуществлением адресной доставки заказов.
- деятельность по предоставлению финансовых услуг, инкассации и перевозки валютных ценностей;
- деятельность операторов почтовой связи, а также медицинской и ветеринарной практики;
- деятельности автозаправочных комплексов (без зон питания);
- деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, компьютеров, бытовых изделий;
- деятельность парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи;
- деятельности по предоставлению телекоммуникационных услуг.
Локдаун в Киеве:
- В Киеве с 20 марта вводятся жесткие карантинные ограничения, заявил мэр Виталий Кличко.
- По его словам, такие ограничения вводятся на три недели - по 9 апреля включительно.
- Будет запрещена работа заведений культуры. Будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы.
- Будет запрещена работа торгово-развлекательных центров, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии.
- Подпадает под запрет проведение религиозных богослужений, если не обеспечена площадь помещения не менее 10 квадратных метров на одного человека.
- Устанавливается запрет на проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других). А также на присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.
- Заведения общественного питания будут работать исключительно по услуге "с собой".
- Школы после каникул вернутся к учебе - но дистанционно.