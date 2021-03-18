Во Львовской области объявили локдаун с 19 марта и назвали запреты

Во Львовской области усиливают карантинные ограничения / Фото Reuters

Во Львовской области из-за высоких показателей заболеваний COVID-19 решением областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям рекомендует органам местного самоуправления с 19 до 29 марта ввести в области ряд ограничительных мероприятий.

Вводимые ограничения и запреты могут быть продлены в зависимости от эпидемиологической ситуации, сообщает пресс-служба областной государственной администрации.

"Усиление карантина неотвратимо… эпидситуация сегодня близка к критическому уровню, поэтому рекомендуем принять решение, что дополнительно к карантинным ограничениям…рекомендовать руководителям органов местного самоуправления установить на административных территориях дополнительные ограничения ", - подчеркнул первый заместитель председателя Львовской ОГА Андрей Годык.

Главные ограничительные меры:

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.), кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос и заведений общественного питания в аэропортах;

прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;

прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения.

прием посетителей учреждений культуры и проведение всех массовых мероприятий (кроме официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины);

прием в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах, посетителей, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий;

работа предприятий общественного питания и мест для питания в отелях с 11 часов до 6 часов следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов;

деятельность непродовольственных рынков.

Что разрешено во время локдауна во Львовской йобласти:

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые торгуют товарами на торговых площадях, не менее 60% которых предназначено для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи, печатными средствами массовой информации , ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, без ограничения доступа посетителей к другим товарам, представленных в ассортименте указанных субъектов хозяйствования;

торговая деятельность с осуществлением адресной доставки заказов.

деятельность по предоставлению финансовых услуг, инкассации и перевозки валютных ценностей;

деятельность операторов почтовой связи, а также медицинской и ветеринарной практики;

деятельности автозаправочных комплексов (без зон питания);

деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, компьютеров, бытовых изделий;

деятельность парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи;

деятельности по предоставлению телекоммуникационных услуг.

Локдаун в Киеве: