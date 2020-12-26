Во все страны ЕС доставлена вакцина от коронавируса: названа дата старта вакцинации

Все государства Евросоюза получили вакцину от коронавируса / Скриншот

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что во все страны ЕС доставлена вакцина от коронавируса COVID-19.

В воскресенье, 27 декабря, в Евросоюзе начнется вакцинация, рассказала глава ЕК во время видеообращения, размещенном в YouTube-канале European Commission.

Чиновница отметила, что препарат от COVID-19 стал одновременно доступен для всех государств-членов ЕС.

"Сегодня (суббота, 26 декабря, – Ред.) – день доставки, а завтра вакцинация против COVID-19 начнется по всему ЕС…", – сказала фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе одобрили вакцину, созданную немецкой и американской компаниями – BioNTech и Pfizer.

Глава BioNTech Угур Шахин говорил, что в ЕС пандемия COVID-19 может быть обуздана, если после вакцинации у 60-70 процентов населения будет иммунитет.

Пандемия коронавируса и разработка вакцины – главные факты

Пандемия стартовала в марте текущего года. Ряд стран ввели карантин, и стартовала работа над созданием вакцины от COVID-19

Первой в Европе была одобрена вакцина, которую создали BioNTech и Pfizer, – препарат разрешили использовать в Британии, массовая вакцинация началась 8 декабря.