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Военный эксперт ответил, искусственного ли происхождения коронавирус

26 ноября 2020, 15:34

По мнению Олега Жданова, ситуация с происхождением китайского коронавируса вполне ясна.

коронавирус, больница
Военный эксперт ответил, искусственного ли происхождения коронавирус / Reuters

По мнению военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, всемирная пандемия китайского коронавируса COVID-19 была инспирирована искусственным образом.

Об этом он заявил в ответ на вопрос читателя во время чата на Главреде. По мнению Жданова, ситуация с происхождением китайского коронавируса вполне ясна.

"Есть уже множество объяснений, что он был создан искусственно, в лаборатории – он не природного происхождения. Уже установлено, что у коронавируса много общего с вирусом СПИДа. Глобалисты когда-то предсказывали, что мировой экономический кризис начнется с востока и будет связан не с военными действиями, а с пандемией. Можно предположить, что птичий и свиной грипп, лихорадка Эбола, СПИД – все это были репетиции всемирной пандемии", ‒ заявил он.

По мнению Жданова, сильнее всего у него вызывает озабоченность и подозрение скорость распространения китайского коронавируса по миру.

"Большое подозрение вызывает одновременность распространения Covid-19 на такие большие территории: где Европа, а где – Китай. Не думаю, что десять человек могли привезти вирус в Европу и так сильно распространить его в первую волну в Италии, Испании, Германии, Франции и т.д. Такое ощущение, что кто-то этот вирус "подбрасывает" с аэрозольки, прыскает из баллончика. По этому поводу много вопросов. Думаю, это один из вариантов триггера для смены мировой системы", ‒ подытожил он.

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Происхождение коронавируса:

  • Руководитель Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что нет никаких доказательств того, что коронавирус был синтезирован людьми умышленно.
  • "Кроме того, некоторые учёные полагают, что для синтезирования вируса требуется экстраординарный интеллект и огромный труд. Так что я никогда не верил в то, что сегодня мы, люди, смогли бы синтезировать подобный вирус", - сказал он.
Олег Жданов китайский коронавирус COVID-19 происхождение коронавируса
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