Военный эксперт спрогнозировал расклад сил в мире после пандемии Covid-19

Аналитик подчеркнул, что Китай демонстрирует феноменальный экономический рост.
Полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов высказал мнение, что сейчас экономика Китая показывает довольно хороший рост, и страна практически полностью избавилась от коронавируса.
"Хотя вирус – как писали в стишке: "В славном городе Ухане из могилы вышел зомби, а потом еще один…". Китай полностью решил проблему коронавируса, а потому он уже впереди планеты всей. За этот год, пока все болели, кашляли и чихали, китайцы создали самое крупное экономическое объединение в мире", - сказал Жданов во время чата в Главреде.
По словам аналитика, Китай стремится занять лидерскую позицию в мире, поэтому в результате этой пандемии расклад сил в мире существенно изменится.
"Для Украины это не так страшно, потому что наша экономика и так развалена – тут нечему падать. В сложившейся ситуации мы полностью будем зависеть от внешних игроков и внешнего управления, которое или захочет нас поддержать, или захочет, чтобы мы провалились в экономическую яму. А вот для ЕС, как и для мировой экономики, это – очень серьезный удар", - констатировал эксперт.
Жданов подытожил, что США сейчас вообще забыли о коронавирусе – там политические баталии. Чем все закончится для экономики США, пока не ясно. А тем временем такие страны, как Китай, только наращивают мощь.
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По мнению военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, всемирная пандемия китайского коронавируса COVID-19 была инспирирована искусственным образом.
Руководитель Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что нет никаких доказательств того, что коронавирус был синтезирован людьми умышленно.