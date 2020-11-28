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Военный эксперт спрогнозировал расклад сил в мире после пандемии Covid-19

28 ноября 2020, 22:58

Аналитик подчеркнул, что Китай демонстрирует феноменальный экономический рост.

Китай,флаг
Китай показал экономический рост во время пандемии / Reuters

Полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов высказал мнение, что сейчас экономика Китая показывает довольно хороший рост, и страна практически полностью избавилась от коронавируса.

"Хотя вирус – как писали в стишке: "В славном городе Ухане из могилы вышел зомби, а потом еще один…". Китай полностью решил проблему коронавируса, а потому он уже впереди планеты всей. За этот год, пока все болели, кашляли и чихали, китайцы создали самое крупное экономическое объединение в мире", - сказал Жданов во время чата в Главреде.

По словам аналитика, Китай стремится занять лидерскую позицию в мире, поэтому в результате этой пандемии расклад сил в мире существенно изменится.

"Для Украины это не так страшно, потому что наша экономика и так развалена – тут нечему падать. В сложившейся ситуации мы полностью будем зависеть от внешних игроков и внешнего управления, которое или захочет нас поддержать, или захочет, чтобы мы провалились в экономическую яму. А вот для ЕС, как и для мировой экономики, это – очень серьезный удар", - констатировал эксперт.

Жданов подытожил, что США сейчас вообще забыли о коронавирусе – там политические баталии. Чем все закончится для экономики США, пока не ясно. А тем временем такие страны, как Китай, только наращивают мощь.

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Олег Жданов новости Украины и мира коронавирус новости
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