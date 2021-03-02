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Волонтер объяснил, почему нельзя называть вакцину CoviShield "г*вном"

2 марта 2021, 11:29
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В комментариях мнения людей разделились: одни считают, что вакцина достойна доверия, а вторые высказываются резко против применения препарата.

Волонтер заступился за индийскую вакцину CoviShield
Волонтер заступился за индийскую вакцину CoviShield / Reuters

Волонтер Роман Доник решил заступиться за индийскую вакцину CoviShield, которую накануне глава фракции Европейская солидарность Петр Порошенко на камеру обозвал "г*вном".

"Во бл*, вы меня, конечно, извините, но даже я не могу себе позволить назвать привезенную вакцину г*вном", – написал волонтер у себя в Facebook.

Он пояснил, что сам не является врачом, не обладает какой-либо информацией по производству и по побочным эффектам от этого препарата – поэтому и судить не имеет права.

Читайте такжеВ ожидании Pfizer: почему в Украине проваливается вакцинация от COVID-19"Организация вакцинации да, провалена. Коммуникация да, провалена. Никто не доверяет вечно п*здящим в терновнике. Закуплена с чьим-то интересом? Вероятность 99,9%. Но назвать ради красного словца вакцину г*вном на подъеме заболеваемости – это как-то не очень правильно. Или есть какие то аргументы, кроме слов про "слова врача у відчаї". Боюсь, до мышей уже не далеко", – резюмировал Доник.

В комментариях мнения людей разделились: одни считают, что вакцина достойна доверия (раз, к примеру, ее закупила Канада), а их противники доказывают, что на украинцах эту вакцину просто тестируют, как на подопытных грызунах.

Волонтер заступился за индийскую вакцину CoviShield
Волонтер заступился за индийскую вакцину CoviShield
Волонтер заступился за индийскую вакцину CoviShield

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