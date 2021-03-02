Волонтер объяснил, почему нельзя называть вакцину CoviShield "г*вном"

Волонтер заступился за индийскую вакцину CoviShield / Reuters

Волонтер Роман Доник решил заступиться за индийскую вакцину CoviShield, которую накануне глава фракции Европейская солидарность Петр Порошенко на камеру обозвал "г*вном".

"Во бл*, вы меня, конечно, извините, но даже я не могу себе позволить назвать привезенную вакцину г*вном", – написал волонтер у себя в Facebook.

Он пояснил, что сам не является врачом, не обладает какой-либо информацией по производству и по побочным эффектам от этого препарата – поэтому и судить не имеет права.

Читайте такжеВ ожидании Pfizer: почему в Украине проваливается вакцинация от COVID-19"Организация вакцинации да, провалена. Коммуникация да, провалена. Никто не доверяет вечно п*здящим в терновнике. Закуплена с чьим-то интересом? Вероятность 99,9%. Но назвать ради красного словца вакцину г*вном на подъеме заболеваемости – это как-то не очень правильно. Или есть какие то аргументы, кроме слов про "слова врача у відчаї". Боюсь, до мышей уже не далеко", – резюмировал Доник.

В комментариях мнения людей разделились: одни считают, что вакцина достойна доверия (раз, к примеру, ее закупила Канада), а их противники доказывают, что на украинцах эту вакцину просто тестируют, как на подопытных грызунах.

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