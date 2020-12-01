Восстановление после коронавируса: как тренировать легкие

Ксения Литвинова показала упражнения для восстановления после COVID-19 / Скриншот

Фитнес-тренер Ксения Литвинова поделилась, какие упражнения для легких стоит делать для восстановления после коронавируса COVID-19.

Тренер в эфире программы Сніданок з 1+1 показала четыре упражнения.

Первое упражнение для легких – диафрагмальное дыхание. Эксперт сказала, что нужно сделать вдох носом, а выдохнуть – через рот.

"Вдыхаем – надуваем живот, выдыхаем – подтягиваем живот", – сказала Литвинова.

Упражнение нужно повторить восемь раз, при этом грудь не должна двигаться.

Второе упражнение – резко делаем вдох через нос и нейтральный выдох ртом. Потом нужно немного согнуть колени, шагать на месте, левой рукой тянуться к согнутому правому колену, а потом другой рукой – к левому колену, и при этом правильно дышать.

Стоит делать минимум 10-15 повторений упражнения, а потом – восстановить дыхание.

Ксения Литвинова показала упражнения для восстановления после COVID-19 / Скриншот

Третье упражнение – такие же движения руками и такое же дыхание, но ноги нужно сгибать в коленях и забрасывать назад. Потом нужно восстановить дыхание.

Ксения Литвинова показала упражнения для восстановления после COVID-19 / Скриншот

Четвертое упражнение – собрать пальцы в кулак, сгибать руки в локтях, набирать воздух носом и разместить руки параллельно плечам. Потом сомкнуть зубы, нагибаться медленно вперед и выпускать воздух со звуком "с".

Нужно нагнуться так, чтобы спина была параллельна полу, а потом можно опустить руки.

Ксения Литвинова показала упражнения для восстановления после COVID-19 / Скриншот