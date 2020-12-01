Восстановление после коронавируса: как тренировать легкие

После COVID-19 можно практиковать диафрагмальное дыхание, сообщила тренер.
Фитнес-тренер Ксения Литвинова поделилась, какие упражнения для легких стоит делать для восстановления после коронавируса COVID-19.
Тренер в эфире программы Сніданок з 1+1 показала четыре упражнения.
Первое упражнение для легких – диафрагмальное дыхание. Эксперт сказала, что нужно сделать вдох носом, а выдохнуть – через рот.
"Вдыхаем – надуваем живот, выдыхаем – подтягиваем живот", – сказала Литвинова.
Упражнение нужно повторить восемь раз, при этом грудь не должна двигаться.
Второе упражнение – резко делаем вдох через нос и нейтральный выдох ртом. Потом нужно немного согнуть колени, шагать на месте, левой рукой тянуться к согнутому правому колену, а потом другой рукой – к левому колену, и при этом правильно дышать.
Стоит делать минимум 10-15 повторений упражнения, а потом – восстановить дыхание.
Третье упражнение – такие же движения руками и такое же дыхание, но ноги нужно сгибать в коленях и забрасывать назад. Потом нужно восстановить дыхание.
Четвертое упражнение – собрать пальцы в кулак, сгибать руки в локтях, набирать воздух носом и разместить руки параллельно плечам. Потом сомкнуть зубы, нагибаться медленно вперед и выпускать воздух со звуком "с".
Нужно нагнуться так, чтобы спина была параллельна полу, а потом можно опустить руки.
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