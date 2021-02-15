ВОЗ наконец утвердила вакцину от коронавируса, которую ждет Украина / Фото Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила экстренное применение вакцины от COVID-19 AstraZeneca. Такое решение позволило расширить доступ к относительно недорогой вакцине от коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

"ВОЗ сегодня включила в список для экстренного использования два варианта вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета. Теперь у нас есть все необходимое для быстрого распространения вакцин. Но нам все еще нужно наращивать производство", - сказал глава ВОЗ во время брифинга, который транслировался в Twitter в понедельник, 15 февраля.

Препараты теперь можно использовать в глобальном механизме COVAX по справедливому распределению вакцин в мире. Одна из вакцин производится в Корее, вторая - в Индии.

Отметим, AstraZeneca – это третья утвержденная в Евросоюзе вакцина, после американских Pfizer и Moderna. Эффективность AstraZeneca уступает американским вакцинам – в среднем 70% против 95%.

При этом у AstraZeneca, в отличие от американских конкурентов, есть неоспоримый плюс – ее цена, 5 евро за две дозы, необходимых для иммунизации, против более 30 евро соответственно. Вероятно, именно это "преимущество" и стало ключевым в вопросе закупки вакцины для Украины.

Тем не менее, именно AstraZeneca в последнее время вызвала очень много вопросов на Западе.

Проблемы возникли у пожилых людей, которые находятся в группе риска. Так, несколько дней назад немецкие СМИ сообщали, что у этой категории граждан эффективность британской вакцины от коронавируса составляет лишь 8%.

Вакцина от коронавируса AstraZeneca – о чем сообщалось ранее: