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ВОЗ назвала новую опасность коронавируса для всего мира

15 декабря 2020, 00:33

Коронавирусом могут заразиться около 1,8 млрд сотрудников и пациентов больниц.

В ВОЗ рассказали о ситуации с коронавирусом в мире / Reuters

Всемирная организация здравоохранения заявила о новой угрозе из-за COVID-19.

Как говорится в докладе на сайте ВОЗ, коронавирусом могут заразиться около 1,8 млрд сотрудников и пациентов больниц, которые не обеспечены базовым водоснабжением.

По словам гендиректора организации Тедроса Аданома Гебрейесуса, в этой области серьезные проблемы больше всего касаются наименее развитых стран. По данным авторов доклада, речь идет о 47 государствах.

"Посещая учреждения, в которых нет чистой воды, безопасных туалетов и даже мыла, медицинские работники и люди, которым необходимо лечение, подвергают свою жизнь опасности. Так было, разумеется, и до пандемии COVID-19, однако в этом году подобные проявления неравенства стало невозможно игнорировать", – добавила директор-исполнитель ЮНИСЕФ Хенриетта Фор.

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В докладе отмечается, что ситуацию можно исправить. Оборудование для обеспечения водой больниц обойдется примерно в 1 доллар на душу населения, а его обслуживание будет стоить всего 20 центов.

В докладе также объяснили, как решить проблему:

  • осуществлять экономические обоснованные и обеспеченные необходимым финансированием национальные дорожные карты;
  • отслеживать и регулярно анализировать ход совершенствования систем водоснабжения, практики и условий, способствующих их применению;
  • расширять возможности работников здравоохранения по поддержанию систем водоснабжения в надлежащем состоянии, а также вести разъяснительную работу, в том числе по соблюдению правил гигиены;
  • обеспечить учет систем водоснабжения во время регулярного планирования, составления бюджетов и разработки программ в секторе здравоохранения, в том числе в рамках усилий по оказанию качественных услуг в ходе борьбы с COVID-19 и восстановления после пандемии.

Отмечается, что в докладе были использованы статистические данные из 760 тысяч больниц в 165 странах мира.

Пандемия COVID-19 - о чем ранее сообщал Главред:

  • Во Всемирной организации здравоохранения заявили о том, что миру грозит новая пандемия.
  • Также в ВОЗ заявили, что ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно трудными в том, что касается пандемии коронавируса.
  • В ООН заявили, что мировым государствам становится все сложнее контролировать вспышку COVID-19. По мнению генсека ООН появление вакцины не решит проблему глобальной эпидемии в ближайшем будущем, поэтому в течение следующих 12 месяцев мир должен сделать прогрессивные шаги в направлении борьбы с коронавирусом.

ВОЗ пандемия коронавируса коронавирус в мире
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