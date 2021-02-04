ВОЗ обучит "избранных" украинских медиков делать прививки от COVID-19

Во время обучения, которое состоится с 6 по 11 февраля, участникам расскажут подробно об особенностях ожидаемых вакцин. На курсы записаны всего лишь 60 человек.
В Центре общественного здоровья рассказали о проведении ряда семинаров для украинских медиков, где специалисты по иммунизации расскажут об особенностях вакцинации от COVID-19. Обучение будет проходить совместно с бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине, пишет пресс-служба ЦОЗ.
Обучение пройдет с 5 по 11 февраля и в нем примут участие лишь 60 человек.
Во время обучения участникам расскажут подробно об особенностях ожидаемых вакцин.
"Поскольку вакцина Pfizer-BioNTech требует сверхнизких температурных условий, участникам объяснят как ее будут поставлять, требования к ее транспортировки и хранения, а также особенности введения прививок", - говориться в сообщении.
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При этом участники семинаров подробно ознакомятся с содержанием национального плана и этапами развертывания вакцинации в Украине, а также пройдут подготовку по микропланированию кампании на региональном уровне.
"Обучение поможет настроить слаженную координацию и логистику в ходе проведения "первой волны" вакцинации от COVID-19", - говорится в сообщении.
Вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
- В США после вакцины от коронавируса препаратами Pfizer и Moderna в общей сложности скончались 55 человек. Сообщается, что смерти фиксировались в основном в течение нескольких дней после вакцинации.
- В Израиле после прививки от коронавируса умер мужчина. Минздрав подтвердил, что 75-летний житель северного Израиля умер от сердечного приступа примерно через два часа после вакцинации препаратом Pfizer.
- В Португалии медик умерла через день после введения ей вакцины от COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech. Сообщается, что у 41-летней женщины не было проблем со здоровьем, да и после прививки она не жаловалась на какие-то побочные эффекты.