ВОЗ оценила возможность появления новых штаммов COVID-19

В мире чаще всего выявляют индийский, южноафриканский и британский штаммы коронавируса.
На данный момент угрозу возникновения новых штаммов коронавируса сложно прогнозировать. В мире чаще всего выявляют индийский, южноафриканский и британский штаммы COVID-19, заявили специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По их словам, сейчас в мире выявляют четыре основных мутации (штамма) коронавируса:
- индийский,
- южноафриканский
- британский штаммы.
При этом спрогнозировать появление новых вариантов патогена очень тяжело.
"Прогноз в мире никто не может дать", - отметили они.
Технический руководитель ВОЗ по борьбе с COVID-19 Мария ван Керхове заявила, что в будущем обязательно будет обнаружено больше вариантов коронавируса.
Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
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Автор: Екатерина Трохимчук