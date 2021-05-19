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ВОЗ оценила возможность появления новых штаммов COVID-19

19 мая 2021, 21:46
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В мире чаще всего выявляют индийский, южноафриканский и британский штаммы коронавируса.

коронавирус
В ВОЗ высказались об опасности новых штаммов коронавируса / Daniel Foster / flickr.com/

На данный момент угрозу возникновения новых штаммов коронавируса сложно прогнозировать. В мире чаще всего выявляют индийский, южноафриканский и британский штаммы COVID-19, заявили специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По их словам, сейчас в мире выявляют четыре основных мутации (штамма) коронавируса:

  • индийский,
  • южноафриканский
  • британский штаммы.

При этом спрогнозировать появление новых вариантов патогена очень тяжело.

"Прогноз в мире никто не может дать", - отметили они.

Технический руководитель ВОЗ по борьбе с COVID-19 Мария ван Керхове заявила, что в будущем обязательно будет обнаружено больше вариантов коронавируса.

Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • Врач-эпидемиолог сделал неутешительный прогноз для Украины. По его словам, Украина попадает в те страны риска, в которых будут возможны очередные новые пики заболеваемости, тяжелого течения COVID-19 и смертности.
  • Осенью Украину ждет новый штамм коронавируса – COVID-21. Коллективный иммунитет, который сформируется в обществе к COVID-19, не будет действовать против него.

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