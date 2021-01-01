ВОЗ одобрила первую вакцину от COVID-19 / Reuters

31 декабря 2020 года Всемирная организация здравоохранения одобрила первую вакцину от коронавируса совместного производства американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. ВОЗ дала разрешение на ее экстренное применение.

"Вакцина Pfizer/BioNTech от COVID19 стала первой вакциной, одобренной ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях с момента начала вспышки. Справедливый глобальный доступ к вакцинам имеет решающее значение для борьбы с пандемией", - говорится в заявлении ВОЗ в Твиттере.

В ВОЗ пришли к выводу, что этот препарат отвечает всем критериям, необходимым для одобрения.

"Эксперты... изучили данные о безопасности, эффективности и качестве вакцины Pfizer/BioNTech от COVID19. Они обнаружили, что вакцина отвечает обязательным критериям безопасности и эффективности, и что преимущества ее использования для борьбы с заболеванием компенсируют потенциальные риски", - уверены в ВОЗ.

Экстренное разрешение на применение ВОЗ выдает в случаях, когда препарат необходим для борьбы против серьезных эпидемий и еще доступны не все результаты испытаний.

В дальнейшем ВОЗ после изучения дополнительной информации может выдать уже не экстренное, а постоянное разрешение на применение.

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