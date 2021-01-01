ВОЗ одобрила первую вакцину от COVID-19

В ВОЗ пришли к выводу, что препарат американской компании Pfizer и немецкой BioNTech отвечает всем критериям, необходимым для одобрения.
31 декабря 2020 года Всемирная организация здравоохранения одобрила первую вакцину от коронавируса совместного производства американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. ВОЗ дала разрешение на ее экстренное применение.
"Вакцина Pfizer/BioNTech от COVID19 стала первой вакциной, одобренной ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях с момента начала вспышки. Справедливый глобальный доступ к вакцинам имеет решающее значение для борьбы с пандемией", - говорится в заявлении ВОЗ в Твиттере.
В ВОЗ пришли к выводу, что этот препарат отвечает всем критериям, необходимым для одобрения.
"Эксперты... изучили данные о безопасности, эффективности и качестве вакцины Pfizer/BioNTech от COVID19. Они обнаружили, что вакцина отвечает обязательным критериям безопасности и эффективности, и что преимущества ее использования для борьбы с заболеванием компенсируют потенциальные риски", - уверены в ВОЗ.
Экстренное разрешение на применение ВОЗ выдает в случаях, когда препарат необходим для борьбы против серьезных эпидемий и еще доступны не все результаты испытаний.
В дальнейшем ВОЗ после изучения дополнительной информации может выдать уже не экстренное, а постоянное разрешение на применение.
Вакцина от коронавируса Pfizer – о чем сообщалось ранее:
- 28 декабря в Израиле после прививки от коронавируса вакциной Pfizer умер мужчина. Минздрав подтвердил, что 75-летний житель северного Израиля умер от сердечного приступа примерно через два часа после вакцинации от нового коронавируса.
- У медработницы из штата Аляска после прививки вакциной от коронавируса Pfizer развилась сильная аллергическая реакция. Через 10 минут после введения препарата у женщины началась анафилактическая реакция, хотя до этого у нее не было аллергии. Реакция на вакцину включала покраснение и одышку и утихла вскоре после того, как медработнице дали адреналин. Женщину госпитализировали.
- Во время испытаний вакцины от коронавируса Pfizer скончались шесть участников испытаний в США. Двоим из погибших вводили настоящий препарат, а остальным - плацебо. Сообщается, что у всех погибших участников испытаний были проблемы со здоровьем и хронические заболевания. При этом половина из них была старше 55 лет.
- 16 ноября стало известно, что вакцина, разработанная Pfizer и BioNTech, может иметь побочные эффекты, поскольку у одного из участников эксперимента появились схожие с гриппом симптомы.
- 9 ноября США и Германия сделали заявление об эффективности результатов клинических исследований препарата от коронавируса. В частности, компании Pfizer и BioNTech рассказали о том, что их вакцина предотвращает заражение коронавирусной инфекцией в 90% случаев.