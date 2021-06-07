ВОЗ предупредила о "катастрофических последствиях" коронавируса

В ВОЗ обнародовали данные по коронавирусу / Фото Reuters

Быстрое снятие ограничений с учетом распространения новых штаммов коронавируса может иметь катастрофические последствия в первую очередь для тех, кто не получил прививку, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус.

По его словам, в странах с наибольшим доступом к вакцинам от COVID-19 наблюдается снижение смертности среди старшей возрастной группы. На сегодня в этих странах ограничения ослабляют, но это нужно делать осторожно в соответствии с циркуляцией вирусов.

"С увеличением глобальной передачи вызывающих озабоченность штаммами, включая вариант Дельта, слишком быстрое снятие ограничений может иметь катастрофические последствия для тех, кто не вакцинирован", - добавил Гебрейсус.

Как сообщал Главред, 29 мая в Украине открылся первый Центр массовой вакцинации против коронавирусной инфекции. Пункт начал работать в Киеве на базе Международного выставочного центра.

В МВЦ вакцинируют препаратом CoronaVac. Для вакцинации следует заранее записаться на прививку через приложение Дія. Пожилые люди могут вакцинироваться без записи.

Центр вакцинации от COVID-19 также заработал и во Львове. Прививку можно сделать в воскресенье с 10:00 до 19:00.

30 мая Центр вакцинации от коронавируса открылся в Одессе. На стадионе Одесской юридической академии можно сделать прививку от COVID-19 с 09:00 до 17:00. Ожидается, что в день в Одессе будут прививаться от 250 до 300 человек.