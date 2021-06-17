ВОЗ предупреждает: человечеству грозит новый опасный штамм коронавируса

Вирус может быть очень опасным для иммунитета/ Фото Reuters

В Южной Америке найден новый штамм коронавирусной инфекции. Его уже прозвали "Лямбда". Во Всемирной организации здравоохранения начались исследования неизвестной мутации, которая, как предполагают ученые, может угрожать иммунитету человека. Об этом сообщает ВВС.

Известно, что штамм "Лямбда" впервые зафиксировали еще в прошлом году в Перу. Однако на тот момент его признали "вариантом, который вызывает интерес" из-за "повышенной распространенности коронавируса" в Южной Америке.

Позже выяснилось, что больше 80% случаев заражения коронавирусом в данной стране, спровоцировала именно эта инфекция. А в Аргентине и Чили процент нового штамма достиг одной трети от всех случаев инфицирования COVID-19.

Читайте такжеВакцина бессильна: в ВОЗ спрогнозировали атаку штаммов-мутантов COVID-19Тем временем в ВОЗ утверждают, что Lambda обладает мутациями, способными к более высокой степени распространения вируса. Более того, штамм имеет большую устойчивость к антителам. Хотя информации о новом штамме не так уж и много, эксперты не исключают, что он может значительно угрожать иммунной системе человека.

Ранее Главред писал, что опасный штамм коронавируса "Дельта" быстро распространяется на територии России. Поэтому есть риск, что новая волна коронавируса в Украине начнется с восточных областей.

Добавим, впервые обнаруженный в Индии штамм COVID-19 Delta зафиксировали в 74 странах. Этот вариант коронавируса продолжает быстро распространяться, а эксперты опасаются, что он может стать доминирующим во всем мире.