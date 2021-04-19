ВОЗ приняла важное решение из-за пандемии коронавируса

Коронавирус продолжает бушевать в мире / УНИАН

Всемирная организация здравоохранения на три месяца продлила режим чрезвычайной ситуации в глобальном здравоохранении из-за пандемии COVID-19.

Как заявили в комитет ВОЗ Пандемия "все еще представляет собой чрезвычайное событие и продолжает негативно влиять на здоровье населения в мире".

В ВОЗ отмечают, что "риск международного распространения" болезни и ее влияние на международные транспортные перевозки требуют "скоординированного международного ответа".

"Генеральный директор ВОЗ принял решение, что пандемия COVID-19 продолжает представлять собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. Он согласился с рекомендацией комитета", - сказано в сообщении.

Только на прошлой неделе коронавирусом заразились более 5,2 млн человек - заболеваемость растет восьмую неделю подряд, а смертность увеличивается пять недель подряд.

"Число случаев COVID-19 растет восьмую неделю подряд, поступили сообщения о 5,2 млн случаев. Смертность растет пятую неделю подряд, на настоящий момент в ВОЗ пришли сообщения о более чем 3 млн умерших", - заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

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Глава ВОЗ напомнил, что миллион человек умерли от последствий заражения коронавирусом в течение девяти месяцев, после того как была зафиксирована вспышка болезни.

"Потребовалось четыре месяца, чтобы достичь 2 млн случаев, и три месяца, чтобы был достигнут уровень в 3 млн", - добавил он.

На данный момент в мире наблюдается вызывающий тревогу рост числа заразившихся и помещаемых на лечение в больницы среди людей в возрасте от 25 до 59 лет. По его словам, "возможно, это является результатом наличия разновидностей вируса, отличающихся высокой заразностью", а также активными социальными контактами "молодых взрослых".

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