ВОЗ прояснила ситуацию со связью между тромбозом и вакциной AstraZeneca

Связь между вакцинацией AstraZeneca и образованием тромбов пока не доказана.
Существование связи между вакциной от коронавируса от компании AstraZeneca и тромбозом не доказано.
Как заявил глава департамента по нормам и предварительной квалификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Рожерио Пинто де Са Гаспар, ВОЗ ведет активную совместную работу с Европейским агентством лекарственных средств.
"Исследования продолжаются. Пока нет доказательств изменения оценки риска / пользы вакцины AstraZeneca", — сказал Роджерио Пинто.
При этом, на данный момент, анализ рисков показывает, что преимущества использования вакцины перевешивают риски.
Он добавил, что завтра специалисты ВОЗ по вакцинации снова встретятся.
"Мы видим редкие примеры тромбоцитопении в сочетании с тромбозом. Однако необходимо понимать, что вакцина существенно сокращает смертность от коронавируса",- сказали в ВОЗ.
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Отметим, 6 апреля представитель Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) подтвердил, что есть связь между вакциной от коронавируса AstraZeneca, от которой отказываются многие страны, и возникающим тромбозом.
Вакцинация в Украине – о чем ранее сообщал Главред:
- 23 февраля в Украину прибыла первая вакцина от коронавируса Covishield. Этот препарат произведен в Индии по лицензии AstraZeneca. На следующий день началась вакцинация населения.
- Вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, ссылаясь на Европейское агентство по лекарственным средствам. Так он прокомментировал ситуацию с тем, что многие страны начали отказываться от вакцины AstraZenecа.
- 23 марта после вакцинации препаратом от коронавируса индийского производства Covishield умерла военнослужащая Вооруженных сил Украины. Смерть наступила вследствие оторвавшегося тромба.