ВОЗ прояснила ситуацию со связью между тромбозом и вакциной AstraZeneca

ВОЗ не подтверждает связь вакцины AstraZeneca с образованием тромбов / Reuters

Существование связи между вакциной от коронавируса от компании AstraZeneca и тромбозом не доказано.

Как заявил глава департамента по нормам и предварительной квалификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Рожерио Пинто де Са Гаспар, ВОЗ ведет активную совместную работу с Европейским агентством лекарственных средств.

"Исследования продолжаются. Пока нет доказательств изменения оценки риска / пользы вакцины AstraZeneca", — сказал Роджерио Пинто.

При этом, на данный момент, анализ рисков показывает, что преимущества использования вакцины перевешивают риски.

Он добавил, что завтра специалисты ВОЗ по вакцинации снова встретятся.

"Мы видим редкие примеры тромбоцитопении в сочетании с тромбозом. Однако необходимо понимать, что вакцина существенно сокращает смертность от коронавируса",- сказали в ВОЗ.

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Отметим, 6 апреля представитель Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) подтвердил, что есть связь между вакциной от коронавируса AstraZeneca, от которой отказываются многие страны, и возникающим тромбозом.

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