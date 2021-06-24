ВОЗ решила, что пора проводить вакцинацию детей от коронавируса

В ВОЗ уточнили, что вакцинация детей от COVID-19 не является первоочередной задачей.
Впервые вакцинировать от коронавируса рекомендуется и детей. Такие рекомендации озвучила Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ).
В ВОЗ уточнили, что вакцинация детей от COVID-19 не является первоочередной задачей: в первую очередь нужно вакцинировать пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и работников медицинской отрасли. А дети не входят в группу с высоким риском перенести болезнь в тяжелой форме.
"Необходимы дополнительные доказательства использования различных вакцин против COVID-19 у детей, чтобы дать общие рекомендации по вакцинации детей от COVID-19", – говорится на сайте организации.
Коронавирус: новости
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Автор: Диана Беловодская