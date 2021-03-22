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ВОЗ резко отозвалась о действиях богатых стран по распределению вакцин

22 марта 2021, 21:12

Во Всемирной организации здравоохранения резко раскритиковали неравномерное распределение вакцин от коронавируса в богатых странах мира во время пандемии.

ВОЗ, здание
В ВОЗ прошлись по решению богатых стран по вакцинам / Reuters

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус раскритиковал действия богатых стран мира из-за неравномерного распределения вакцины от коронавируса - по словам чиновника, разрыв между количеством прививок в богатых и бедных странах растет изо дня в день.

Глава ВОЗ на брифинге ВОЗ в Женеве назвал отсутствие равных возможностей в доступе к вакцинам от коронавируса в мире "катастрофическим моральным провалом".

"Я в январе говорил, что мир окажется на грани катастрофического морального провала, если не предпринять срочных шагов для обеспечения равного распределения вакцин. У нас есть средства для предотвращения провала, но шокирует то, что мало было сделано для его предотвращения", - сказал он.

Глава ВОЗ подчеркнул, что страны, которые вакцинируют сейчас молодых и здоровых людей, делают это за счет "жизней работников здравоохранения, пожилых и других групп риска в других государствах".

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Габреисус подчеркнул, что это путь, ведущий к "самопоражению", поскольку чем дольше будет продолжаться передача коронавируса, тем больше будет возникать его мутаций и штаммов и будет расти риск того, что они начнут "избегать воздействия вакцин".

Карантин в Киеве - о чем ранее писал Главред:

  • В связи с ухудшением ситуации, связанной с заболеваемостью коронавирусом в столице, столичные власти приняли решение об усилении карантина в Киеве с 20 марта. Усиленные противоэпидемиологические меры продлятся до 9 апреля. На данный период в столице запрещены массовые мероприятия, работа учреждений культуры, ТРЦ и заведений общепита.
  • По словам мэра Киева Виталия Кличко, в городе серьезные проблемы с заболеваемостью COVID-19. Медицинская система может оказаться на грани коллапса в том случае, если не будут приняты серьезные меры.
  • Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС 20 марта своим решением определила Киев в красную эпидемиологическую зону. Правила красной зоны будут действовать для столицы с 23 марта.

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