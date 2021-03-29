ВОЗ установила четыре сценария передачи коронавируса человеку - AP

В докладе Всемирной организации здравоохранения представлено четыре возможных сценария передачи коронавируса человеку в порядке степени вероятности.
Коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через промежуточное звено. При этом утечка из лаборатории "крайне маловероятна", говорится в проекте финального отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Китая.
По информации агентства Associated Press, которое получило черновой вариант отчета от находящегося в Женеве дипломата, который представляет одну из стран, входящих в ВОЗ, на данный момент не ясно, могут ли быть какие-то изменения в официально опубликованной версии.
Сообщается, что в докладе представлено четыре возможных сценария передачи коронавируса человеку в порядке степени вероятности. По оценкам специалистов, "вероятно" или "очень вероятно", что передача произошла от летучих мышей к людям через какое-то другое животное. При этом заражение напрямую через летучих мышей оценивается как просто "вероятное". Также возможен, но с низкой вероятностью, сценарий заражения через продукты питания.
Отмечается, что ближайший родственник вызвавшего пандемию коронавируса обнаружен у летучих мышей, однако "эволюционная дистанция между этими вирусами летучих мышей и SARS-CoV-2 оценивается в несколько десятилетий, [так что] предполагается [наличие] промежуточного звена".
В отчете указывается, что очень похожие вирусы были найдены у панголинов, однако этой инфекции также подвержены норки и кошки, так что переносчиками могли выступить и они.
Происхождение коронавируса – о чем сообщалось ранее:
- Китайский министр иностранных дел Ван И заявил, что Китай первым сообщил о появлении коронавируса – но родиной заболевания является совсем другое место.
- Команда ученых из Китайской академии наук сделала громкое заявление, что коронавирус возник в Индии летом 2019 года.
- Российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн усомнился в результатах исследования китайских ученых, согласно которым рынок морепродуктов в Ухане не являлся источником распространения коронавируса.
- Коронавирус появился в лаборатории института вирусологии в Ухане (Китай), заявил бывший руководитель Центра по контролю и предотвращению заболеваний США, вирусолог Роберт Редфилд (CDC).