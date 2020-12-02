ВОЗ ужесточила правила ношения масок для лица

Маски рекомендовано постоянно носить во всех общественных местах, включая вузы и школы.
Коронавирус в мире ускорился – уже зафиксировано почти 64 миллиона случаев заражения, а число жертв COVID-19 приближается к 1,5 миллиона. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила в среду, 2 декабря, что люди, живущие в районах, где распространяется COVID-19, всегда должны носить маски в магазинах, на рабочих местах и в школах, где отсутствует надлежащая вентиляция.
Как объяснила представитель ВОЗ Маргарет Харрис, в местах без достаточной вентиляции обязательно необходимо носить защитные маски, независимо от того, возможно ли там соблюдать социальную дистанцию, или нет, сообщает Reuters.
Маски рекомендовано постоянно носить во всех общественных местах, включая вузы и школы.
Даже если помещения хорошо проветриваются, но соблюдать там социальную дистанцию хотя бы в один метр невозможно, то необходимо надевать средства индивидуальной защиты.
Это правило распространяется и на открытые пространства: если на улице невозможно соблюдать дистанцию с другими прохожими, также следует носить маску.
Харрис подчеркнула, что новое ужесточение правил стало одним из самых серьезных за время пандемии.
Маски для лица – о чем сообщалось ранее:
- Врач-вирусолог, кандидат биологических наук Николай Контаров заявил, что самодельные марлевые маски опасны для здоровья, поскольку не защищают от вирусов. По его словам, "обычные" маски, которые продаются в киосках и метро, функциональны, но в них тяжелее дышать.
- Специалист по инфекционным заболеваниям, директор медицинского центра Международного университета Ла-Риохи Висенте Сориано обнаружил, что болезнь COVID-19 протекает в более легкой форме у пациентов, которые во время заражения находились в медицинской маске.
- Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.
- Известный доктор Евгений Комаровский заявил, что тяжесть коронавирусной болезни зависит не только от того, находится ли инфицированный в группе риска, но и от количества вирусных частиц, которые попали в организм.