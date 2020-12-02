ВОЗ ужесточила правила ношения масок для лица / Фото Reuters

Коронавирус в мире ускорился – уже зафиксировано почти 64 миллиона случаев заражения, а число жертв COVID-19 приближается к 1,5 миллиона. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила в среду, 2 декабря, что люди, живущие в районах, где распространяется COVID-19, всегда должны носить маски в магазинах, на рабочих местах и в школах, где отсутствует надлежащая вентиляция.

Как объяснила представитель ВОЗ Маргарет Харрис, в местах без достаточной вентиляции обязательно необходимо носить защитные маски, независимо от того, возможно ли там соблюдать социальную дистанцию, или нет, сообщает Reuters.

Маски рекомендовано постоянно носить во всех общественных местах, включая вузы и школы.

Даже если помещения хорошо проветриваются, но соблюдать там социальную дистанцию хотя бы в один метр невозможно, то необходимо надевать средства индивидуальной защиты.

Это правило распространяется и на открытые пространства: если на улице невозможно соблюдать дистанцию с другими прохожими, также следует носить маску.

Харрис подчеркнула, что новое ужесточение правил стало одним из самых серьезных за время пандемии.

Маски для лица – о чем сообщалось ранее: