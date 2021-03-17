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ВОЗ вынесла предварительный вердикт вакцине AstraZeneca

17 марта 2021, 16:18
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В ВОЗ заявили, что преимущества вакцины AstraZeneca перевешивают ее риски, поэтому рекомендует продолжить вакцинацию.

Вакцина
ВОЗ вынесла предварительный вердикт вакцине AstraZeneca / Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca. Там считают, что от него больше пользы, чем вреда.

Предварительные результаты изучения данных о вакцине свидетельствуют о том, что преимуществ от вакцинации этим препаратом больше, чем вреда, и потому следует продолжить его использование, сообщает Reuters со ссылкой на заявление ВОЗ.

В то же время в ВОЗ отметили, что продолжают изучение ситуации, и по завершению процесса сообщат о результатах.

Отметим, вакцина от коронавируса совместной разработки Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZenecа оказалась в центре внимания из-за сообщений о побочных эффектах в виде образования тромбов. По этой причине многие страны остановили использование препарата для вакцинации своих граждан.

В частности, 15 марта Минздрав Германии сообщил, что приостанавливает использование вакцины от коронавирусной инфекции производства компании AstraZeneca для проверки сообщений о побочных эффектах.

Спустя некоторое время о таком же решении заявили во Франции, Италии, Испании, Словении, Португалии, Швеции и на Кипре.

Ранее о полном или частичном прекращении использования этого препарата объявляли Нидерланды, Австрия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Ирландия, Люксембург, а также не входящие в Евросоюз европейские страны — Норвегия и Исландия.

Кроме стран Европы от использования вакцины отказались Индонезия, Демократическая Республика Конго, Таиланд, Южная Африка.

Побочные эффекты вакцины AstraZeneca

Наиболее распространенными побочными действиями вакцины AstraZeneca считаются:

  • боль, покраснение, зуд, отек, кровоподтеки в месте инъекции,
  • усталость,
  • озноб или лихорадка,
  • головная боль,
  • тошнота,
  • боль в суставах или мышцах,
  • затруднение дыхания.

Кроме того, к "побочке" относят рвоту и диарею, а также изредка - снижение аппетита, головокружение, потливость, боли в животе и сыпь.

В начале марта Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало включить в список побочных эффектов вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca еще два симптома – анафилактическую реакцию и гиперчувствительность (аллергическую реакцию).

Вакцинация в Украине – о чем сообщалось ранее:

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