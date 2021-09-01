ВОЗ заинтересовалась новым штаммом коронавируса Мю из Колумбии

Коронавирус в мире / Daniel Foster / flickr.com/

Мониторинговый список Всемирной организации здравоохранения пополнился новым штаммом коронавируса под именем Мю.

Как сообщается на сайте ВОЗ, этот вариант впервые обнаружили на территории Колумбии.

Колумбийский вариант Мю попал в категорию штаммов коронавируса, которые вызывают интерес в ВОЗ.

В эту категории попадают штаммы коронавируса, имеющие генетические изменения, которые могут влиять на характеристики вируса: заразность, устойчивость к иммунитету, сложность протекания заболевания.

Также в категорию интересующих относят варианты, указывающие на возникновение риска для глобальной системы охраны здравоохранения.

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Штамм Дельта в Украине - о чем ранее писал Главред:

В Кременце Тернопольской области штамм коронавируса Дельта подтвердили у 9-месячного ребенка. Его госпитализировали вместе с матерью.

Эпидемиологи прогнозируют, что уже со следующей недели в Украине количество больных коронавирусом начнет ощутимо расти, заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. По его словам, в Украине уже зафиксировано более 300 случаев инфицирования штаммом Дельта.

Тем временем ученые объяснили, можно ли заразиться штаммом Дельта от вакцинированных.