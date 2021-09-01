ВОЗ заинтересовалась новым штаммом коронавируса Мю из Колумбии

Мониторинговый список ВОЗ пополнился новым штаммом коронавируса.
Мониторинговый список Всемирной организации здравоохранения пополнился новым штаммом коронавируса под именем Мю.
Как сообщается на сайте ВОЗ, этот вариант впервые обнаружили на территории Колумбии.
Колумбийский вариант Мю попал в категорию штаммов коронавируса, которые вызывают интерес в ВОЗ.
В эту категории попадают штаммы коронавируса, имеющие генетические изменения, которые могут влиять на характеристики вируса: заразность, устойчивость к иммунитету, сложность протекания заболевания.
Также в категорию интересующих относят варианты, указывающие на возникновение риска для глобальной системы охраны здравоохранения.
Штамм Дельта в Украине - о чем ранее писал Главред:
В Кременце Тернопольской области штамм коронавируса Дельта подтвердили у 9-месячного ребенка. Его госпитализировали вместе с матерью.
Эпидемиологи прогнозируют, что уже со следующей недели в Украине количество больных коронавирусом начнет ощутимо расти, заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. По его словам, в Украине уже зафиксировано более 300 случаев инфицирования штаммом Дельта.
Тем временем ученые объяснили, можно ли заразиться штаммом Дельта от вакцинированных.