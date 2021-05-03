У границ Украины найден коронавирус-мутант из Индии

В Польше нашли индийский COVID-19 / Reuters

В Польше (граничит с Украиной) у дипломата диагностирован индийский штамм коронавируса COVID-19. Дипломат попал в инфекционную больницу.

Вирусолог Кшиштоф Пирч подтвердил, что у дипломата нашли коронавирус из Индии, пишет Польское радио.

По сведениям издания, инфицированный на протяжении недели проходит лечение в Варшаве.

Ранее стало известно, что дипломата, который заболел COVID-19, 25 апреля вместе с семьей эвакуировали из Индии специальным рейсом.

Журналисты узнали, что вместе с дипломатом в Польшу забрали его беременную жену, которая тоже инфицирована, и четырех детей.

Ранее ученые из Стэндфордского университета (США) выяснили, что в Индии появился новый штамм COVID-19 с двойной мутацией, которая помогает ему крепиться к клеткам организма. Вирус из Индии считается более заразным.

Позже "двойной мутант" был обнаружен в Штатах и в ряде европейских стран, в частности, в Британии и в Чехии.

Ряд стран мира приняли меры для того, чтобы на их территорию не попал индийский коронавирус. Из-за коронавируса-мутанта люди из Индии не могут попасть во многие другие государства, в том числе в Украину и США.

Украинские власти решили закрыть въезд для граждан, прибывших из Индии, или тех, которые находились на индийской территории. Ограничения будут действовать со 2 мая до конца карантина, введенного для борьбы с распространением COVID-19.

Напомним, карантин из-за коронавируса в нашей стране начал действовать с 12 марта 2020 года. Ограничительные меры уже много раз продляли. В последний раз карантин продлили до 30 июня 2021-го.

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